Директора департамента ГУУ задержали по подозрению в получении взятки

https://static.news.ru/photo/6a1ba9b2-2d9a-11eb-9949-fa163e074e61_660.jpg Фото: Huebner/Global Look Press

Сотрудники МВД РФ задержали в Москве директора одного из департаментов Государственного университета управления (ГУУ) по подозрению в получении взятки в 3,6 млн рублей. По ходатайству следствия его отправили под домашний арест.

В июне 2020 года между образовательной организацией и строительной компанией был заключён государственный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту зданий университета на общую сумму более 44,7 млн рублей. За беспрепятственную приёмку выполненных работ и своевременную оплату злоумышленник потребовал от подрядчика незаконное денежное вознаграждение, — говорится в сообщении МВД РФ.

По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, взятка передавалась двумя траншами. Сначала были переданы 863 тыс. рублей. Во время передачи оставшейся суммы — более 2,8 млн рублей — подозреваемого задержали сотрудники полиции.

Представитель СУ СК РФ по Москве Юлия Иванова сообщила ТАСС, что обвинение в получении взятки было предъявлено начальнику строительно-эксплуатационного управления университета. На его рабочем месте уже провели обыски. Подозреваемый частично признал свою вину.

Как писал NEWS.ru, Басманный суд Москвы избрал арест в качестве меры пресечения для заместителя главы правительства Московской области Дмитрия Куракина, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, и двух его предполагаемых сообщников — Владислава Холодкова и Максима Ана. Куракин, Ан и Холодков пробудут в СИЗО как минимум до 17 января. Их обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере, совершённое группой лиц по предварительному сговору или организованной группой). Их задержали после обысков и допросов 10 ноября.