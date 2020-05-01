Девушка решила отметить окончание карантина и погибла

Гид из турецкой Антальи решила отметить окончание карантина в живописном месте, но сорвалась с обрыва.
31-летняя уроженка Казахстана Олеся Суспицина вместе со своей подругой решила сделать фотосессию на водопадах. Девушка перелезла через защитное ограждение, после чего начала позировать на мокрой траве на краю скалы. Спасатели нашли её тело в воде. Трагедию признали несчастным случаем,
Как писал NEWS.ru, ранее спасатели эвакуировали на вертолёте и передали медикам москвича, повредившего ногу во время восхождения в горах Кабардино-Балкарии. Травму 31-летний альпинист получил в ущелье Безенги на высоте 3600 метров.
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