Девушка решила отметить окончание карантина и погибла

https://static.news.ru/photo/9e1a0998-8bce-11ea-91d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine /Global Look Press

Гид из турецкой Антальи решила отметить окончание карантина в живописном месте, но сорвалась с обрыва.

31-летняя уроженка Казахстана Олеся Суспицина вместе со своей подругой решила сделать фотосессию на водопадах. Девушка перелезла через защитное ограждение, после чего начала позировать на мокрой траве на краю скалы. Спасатели нашли её тело в воде. Трагедию признали несчастным случаем, пишет Mirror.

Как писал NEWS.ru, ранее спасатели эвакуировали на вертолёте и передали медикам москвича, повредившего ногу во время восхождения в горах Кабардино-Балкарии. Травму 31-летний альпинист получил в ущелье Безенги на высоте 3600 метров.