Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту поджога распивающего спиртные напитки мужчины на юге Москвы в среду, 21 августа.
Дело возбуждено по статье «покушение на убийство».
Два местных жителя, которые проходили мимо пострадавшего, сделали ему замечание, а затем облили его горючей жидкостью и подожгли, в результате чего мужчина получил сильные ожоги тела.
Как ранее писал News.ru, мужчина, облитый горючей жидкостью на юге Москвы, не смог убежать от обидчиков, так как является инвалидом.