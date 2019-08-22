https://static.news.ru/photo/0d0a07b6-c4b7-11e9-890b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту поджога распивающего спиртные напитки мужчины на юге Москвы в среду, 21 августа.

Дело возбуждено по статье «покушение на убийство».

Два местных жителя, которые проходили мимо пострадавшего, сделали ему замечание, а затем облили его горючей жидкостью и подожгли, в результате чего мужчина получил сильные ожоги тела.

Как ранее писал News.ru, мужчина, облитый горючей жидкостью на юге Москвы, не смог убежать от обидчиков, так как является инвалидом.