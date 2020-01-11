https://static.news.ru/photo/2cbbc0ca-35c5-11ea-91d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Guo Lei/Global Look Press

До 18 человек возросло число жертв извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии после того, как в австралийском госпитале скончался один из пострадавших.

Полиция может подтвердить, что ещё один человек умер в австралийской больнице прошлой ночью из-за травм, полученных в результате извержения на Уайт-Айленд, — цитирует Reuters заявление заместителя комиссара штаба гражданской обороны Новой Зеландии Джона Тимса.

New Zealand volcano death toll rises to 18 after another person dies in Australian hospital https://t.co/GgQ7MaGiiu pic.twitter.com/0356538lf5 — Reuters (@Reuters) January 13, 2020

Власти не стали уточнять личность умершего человека и его национальную принадлежность.

Извержение вулкана на новозеландском острове произошло 9 декабря 2019 года. В этот момент на Уайт-Айленд или рядом находились 47 человек, в основном туристы. На расследование причин трагедии, в которой погибли по меньшей мере 18 человек, уйдут месяцы. Пропавшими без вести числятся 17-летняя гражданка Австралии Вайнона Лэнгфорд и 40-летний гид из Новой Зеландии Хейден Маршалл-Инман. Власти считают, что их тела смыло в воду, писал NEWS.ru.