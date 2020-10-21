Четырёх человек ранили во время стрельбы у офиса правящей партии Грузии

https://static.news.ru/photo/e826fc92-13cf-11eb-9e57-fa163e074e61_660.jpg Фото: Давид Мдзинаришвили/ТАСС

Как минимум четыре человека 21 октября получили ранения в результате стрельбы в городе Дманиси возле офиса правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».

Инцидент произошёл несколько часов назад. Люди, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, попытались ворваться в офис «Грузинской мечты», после чего началась перестрелка.

По предварительным данным, одним из пострадавших — сторонник правящей партии. В пресс-службе МВД Грузии ТАСС подтвердили факт случившегося, однако отказались назвать число раненых. В ведомстве отметили, что по факту начато расследование по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Противоправное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия» УК Грузии.

Ранее правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» пообещала реформы, которые создадут условия для получения членства в Евросоюзе. С таким заявлением выступил её исполнительный секретарь, экс-спикер парламента Ираклий Кобахидзе. Несмотря на обещания политической элиты, желание Тбилиси евроинтегрироваться трудно осуществить из-за целого ряда препятствий. Да и больше всего западных аналитиков беспокоит сейчас судьба запланированных на конец этого месяца парламентских выборов в Грузии: никто не хочет повторения опыта Белоруссии.

Парламентские выборы в Грузии намечены на 31 октября. Правящая партия уже обнародовала полный избирательный список, куда, помимо всех прочих, вошли действующий премьер Георгий Гахария, парламентский спикер Арчил Талаквадзе, а также экс-министр юстиции Тея Цулукиани, писал NEWS.ru.