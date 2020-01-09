https://static.news.ru/photo/b7df3544-32df-11ea-9fda-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Четверых детей пришлось госпитализировать из-за вспышки инфекционного заболевания в детском оздоровительном центре «Гверстянец». Об этом сообщили в пресс-центре правительства Новгородской области.

Как рассказали местные власти, общее число заболевших достигло 20. Четверо подростков поступили в больницу накануне, уточнил представитель новгородского правительства.

Врачи приняли решение о госпитализации. Сейчас состояние подростков улучшилось, — приводит его слова «Интерфакс».

Первая вспышка инфекции в «Гверстянце» произошла 6 января. Сначала заразились 16 детей, отдыхавших в оздоровительном лагере. 215 детей и подростков, отдыхавших в оздоровительном центре, в тот же день были отправлены домой. Причины происшедшего устанавливает комиссия регионального управления Роспотребнадзора.

Ранее в Южной Корее был зафиксирован первый случай заболевания пневмонией, который был вызван новым видом коронавируса, писал NEWS.ru.