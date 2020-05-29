Человек пострадал при взрыве газа в жилом доме в Амурске

https://static.news.ru/photo/0ef99cdc-a18c-11ea-943f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Гу-Мчс-России По-Хабаровскому-Краю/vk.com

В городе Амурске в Хабаровском крае в жилом доме произошёл взрыв газа. В результате происшествия один человек получил ожоги и был госпитализирован.

На место прибыли спасатели пожарно-спасательного гарнизона, пожар был оперативно ликвидирован. Пострадала квартира площадью 45 кв. метров, — сообщает пресс-служба МЧС по Хабаровскому краю.

Конструкции здания в результате возгорания не пострадали. Спасатели провели эвакуацию всех жильцов дома.

Следственный комитет уже начал проверку в связи с инцидентом, в ходе которой будут установлены все детали и обстоятельства катастрофы.

Как ранее писал NEWS.ru, пресс-служба МЧС РФ сообщила о пожаре на железнодорожной станции Выхино в Москве. Информация о пострадавших не поступала.