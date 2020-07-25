Бронемашина затонула в Керченском проливе во время патриотической акции

Бронеавтомобиль затонул при форсировании Керченского пролива, которое происходило в рамках патриотической акции в честь Керченско-Эльтигенского десанта 1943 года.
Об этом
Затонула БРДМ-2, пострадавших нет, — рассказал он.
Чернаков сообщил, что экипаж бронемашины был эвакуирован на катер. Организаторам предстоит решить, как доставать технику из воды и будет ли продолжена акция.
Акция «Дорога мужества. Керченский десант» проводится в Крыму с 2017 года. В её рамках бронемашины форсируют 15-километровое расстояние между Таманью и Крымом через Керченский пролив.
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