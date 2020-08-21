Борт из Хабаровска в Москву совершил вынужденную посадку в Красноярске

https://static.news.ru/photo/d79f08b4-e44b-11ea-9720-fa163e074e61_660.jpg Фото: rossiya_airlines/instagram.com

Самолёт рейса Хабаровск — Москва совершил вынужденную посадку в аэропорту на территории Красноярска. Причиной стало срабатывание датчика задымления в багажном отсеке.

Об этом 22 августа журналистам сообщил информированный источник в правоохранительных органах. Он отметил, что из Хабаровска в Москву вылетел самолёт Boeing 747-412 авиакомпании «Россия». На борту воздушного судна находится 421 человек.

Во время полёта в самолёте сработал дачник задымления, находящийся в багажном отсеке. После этого экипаж стал готовиться к вынужденной посадке в Красноярске.

На данный момент борт благополучно сел, — передаёт ТАСС сообщение источника.

Как ранее писал NEWS.ru, истребитель МиГ-31 совершил экстренную посадку в аэропорту Перми из-за неисправности — разрушения одного из колес.