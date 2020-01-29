https://static.news.ru/photo/4c5f4cda-42a9-11ea-bf22-fa163e074e61_660.jpg Фото: ПСО

Близкие исчезнувшего при странных обстоятельствах 16-летнего подростка Влада Бахова опознали обувь, которая была найдена 29 января в лесу в Смоленской области. Об этом сообщила официальный представитель ГСУ СК России Светлана Петренко.

Родственники опознали найденную обувь как принадлежавшую пропавшему подростку. В целях идентификации личности неустановленного мужчины назначены необходимые судебно-медицинские, генетические и иные экспертизы, — цитирует её «РЕН ТВ».

6 апреля 17-летний Владислав Бахов пропал во время вечеринки по случаю дня рождения своего знакомого. В разгар праздника он ушёл с поляны на участок с деревьями для того, чтобы справить естественную нужду, и бесследно исчез. Телефон он с собой не взял. Его поисками занимались местные жители, многочисленные добровольцы, силовые структуры. О пропавшем подростке было снято несколько телепередач.

Ранее NEWS.ru писал, что останки обнаружены в полутора километрах от места молодёжной вечеринки, где отдыхала компания из девушек и молодых людей. От поисковиков известно, что труп нашли в канале рядом с рекой Гобза.