Банду рабовладельцев задержали в Батайске

В Батайске задержали членов преступной группировки, которая похищала людей и принуждала их к рабскому труду.
Как установило следствие, в группе состояло четыре человека,
Злоумышленники не очень хорошо охраняли своих жертв. Те практически всегда сбегали из рабства спустя какое-то время, однако не обращались в полицию. Но схема всё же дала сбой — одна из последних похищенных после побега всё-таки обратилась в правоохранительные органы. Полиция задержала похитителей и те в ходе допросов раскрыли все подробности своего преступного бизнеса на людях. В отношении членов группировки завели уголовные дела по статьям о незаконном лишении свободы и похищении человека.
Ранее NEWS.ru писал о похищении девушки в Санкт-Петербурге. Злоумышленники заставили её сесть в иномарку и увезли в неизвестном направлении, полиция полагает, что мотивом для преступления стал имущественный спор.
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