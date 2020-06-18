Банду рабовладельцев задержали в Батайске

https://static.news.ru/photo/0d15df2a-b14a-11ea-b251-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Батайске задержали членов преступной группировки, которая похищала людей и принуждала их к рабскому труду.

Как установило следствие, в группе состояло четыре человека, передают argumenti.ru. Их жертвами были одинокие люди, которых они находили на дороге и, угрожая пистолетом, сажали в автомобиль. Затем похищенных свозили в гараж на улице Воровского, где сажали на привязь и периодически вывозили работать в полях.

Злоумышленники не очень хорошо охраняли своих жертв. Те практически всегда сбегали из рабства спустя какое-то время, однако не обращались в полицию. Но схема всё же дала сбой — одна из последних похищенных после побега всё-таки обратилась в правоохранительные органы. Полиция задержала похитителей и те в ходе допросов раскрыли все подробности своего преступного бизнеса на людях. В отношении членов группировки завели уголовные дела по статьям о незаконном лишении свободы и похищении человека.

Ранее NEWS.ru писал о похищении девушки в Санкт-Петербурге. Злоумышленники заставили её сесть в иномарку и увезли в неизвестном направлении, полиция полагает, что мотивом для преступления стал имущественный спор.