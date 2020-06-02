В Санкт-Петербурге цыгане на дорогой иномарке похитили девушку

Полиция Санкт-Петербурга разыскивает девушку, похищенную предположительно из-за имущественного спора. Известно, что её на дорогой иномарке в неизвестном направлении увезли ещё в мае.
Некоторое время спустя потерпевшей удалось дозвониться до знакомой. Именно со слов похищенной и стало известно, что её удерживают силой из-за имущества,
Издание отмечает, что похитители могут принадлежать к цыганской диаспоре.
О каких-либо требованиях со стороны похитителей не сообщается.
Ранее в Москве, как писал NEWS.ru, злоумышленник похитил гражданку Кубы. Он потребовал у знакомых девушки выкуп, однако впоследствии убил её.
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