Пассажирский поезд и автомобиль «Нива» столкнулись в Кировском районе в Северной Осетии. Происшествие случилось на переезде селения Эльхотово.
Поезд следовал по маршруту Назрань-Москва. В результате ДТП пострадал один человек, его доставили в больницу,
Уточняется, что информации о задержках поездов нет.
Ранее NEWS.ru сообщал, что два человека погибли в результате ДТП с участием легкового автомобиля и поезда. Авария произошла на пересечении железной дороги Москва — Рязань и 10-го километра дороги ММК — Чечевилово.
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