https://static.news.ru/photo/113f79da-577c-11ea-811d-fa163e074e61_660.jpg Фото: 15.mchs.gov.ru

Пассажирский поезд и автомобиль «Нива» столкнулись в Кировском районе в Северной Осетии. Происшествие случилось на переезде селения Эльхотово.

Поезд следовал по маршруту Назрань-Москва. В результате ДТП пострадал один человек, его доставили в больницу, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Уточняется, что информации о задержках поездов нет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что два человека погибли в результате ДТП с участием легкового автомобиля и поезда. Авария произошла на пересечении железной дороги Москва — Рязань и 10-го километра дороги ММК — Чечевилово.