Автомобиль наехал на группу пешеходов в Берлине

Автомобиль въехал в группу пешеходов в Берлине. В результате пострадали семь человек.
Инцидент произошёл около 07:20 утра на Харденбергплац, недалеко от станции Zoologischer Garten (здесь рядом находится Берлинский зоопарк). Согласно информации Bild, трое пострадавших получили серьёзные травмы. В Twitter пожарной службы сообщается, что одного из них доставил в клинику вертолёт.
17 очевидцев аварии, по данным издания, находятся в шоковом состоянии — им потребовалась психологическая помощь.
Совершивший ДТП водитель арестован. Он управлял автомобилем Mercedes. Судя по фото с места событий, у машины эстонские номера.
Начато расследование произошедшего. На месте работают полицейские с собаками — они проверяют машину на наличие взрывчатых веществ. Однако, по данным полиции, в настоящее время нет доказательств политической или религиозной мотивации водителя.
Накануне легкомоторный самолёт врезался в жилой дом в немецком городе Везель в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия. В результате погибли три человека, ещё несколько пострадали, писал NEWS.ru.