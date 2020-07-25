Автомобиль наехал на группу пешеходов в Берлине

https://static.news.ru/photo/db3cc982-cf17-11ea-a036-fa163e074e61_660.jpg Фото: Karsten Schmalz/www.imago-images.de/Global Look Press

Автомобиль въехал в группу пешеходов в Берлине. В результате пострадали семь человек.

Инцидент произошёл около 07:20 утра на Харденбергплац, недалеко от станции Zoologischer Garten (здесь рядом находится Берлинский зоопарк). Согласно информации Bild, трое пострадавших получили серьёзные травмы. В Twitter пожарной службы сообщается, что одного из них доставил в клинику вертолёт.

17 очевидцев аварии, по данным издания, находятся в шоковом состоянии — им потребовалась психологическая помощь.

Совершивший ДТП водитель арестован. Он управлял автомобилем Mercedes. Судя по фото с места событий, у машины эстонские номера.

Offensichtlich handelt es sich um einen Wagen mit estnischen Kennzeichen. pic.twitter.com/bttXbM9VsX — Axel Lier (@Reporter_Flash) July 26, 2020

Начато расследование произошедшего. На месте работают полицейские с собаками — они проверяют машину на наличие взрывчатых веществ. Однако, по данным полиции, в настоящее время нет доказательств политической или религиозной мотивации водителя.

Накануне легкомоторный самолёт врезался в жилой дом в немецком городе Везель в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия. В результате погибли три человека, ещё несколько пострадали, писал NEWS.ru.