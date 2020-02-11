https://static.news.ru/photo/a65c3236-4cc5-11ea-a2c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yury Kirsanov/Transport Photo Images/Global Look Press

Пилота рейса Москва — Баку, гулявшего по салону самолёта, уволили за несоответствующее исполнение должностных обязанностей. Таковы итоги служебной проверки, проведённой авиакомпанией AZAL.

По результатам служебного расследования инцидента на рейсе Баку—Москва J2-809 07.01.2020 года было выявлено несоответствующее исполнение должностных обязанностей со стороны капитана ВС Таира Зарбалиева, — сообщили NEWS.ru представители перевозчика.

Там отметили, что сразу после инцидента капитан воздушного судна был отстранён от полётов, однако по окончании проверки было решено исключить данного работника из штата лётного состава авиакомпании.

Инцидент произошёл 7 января. Пассажир авиарейса Баку — Москва стал свидетелем того, как командир воздушного судна во время полёта регулярно покидал кабину пилотов для общения со своим приятелем, сидевшим в салоне в качестве пассажира. На вопросы старший пилот ответил, что встретил знакомого своей жены и поэтому выходит из кабины поговорить с ним. При этом поведение командира, по словам случайного свидетеля, вызывало нервозность у летевших с ним людей, особенно учитывая, что самолёт периодически попадал в турбулентность, сообщал NEWS.ru.