Три муниципальных образования в Крымском районе Краснодарского края попали в зону отключения водоснабжения на время ликвидации аварии на магистральном водопроводе.
Неполадки в системе произошли в районе хутора Новотроицкий,
Для ликвидации последствий аварии создан оперативный штаб. Администрация Крымского района прогнозирует, что на устранение неполадок уйдёт около суток. В Крымске 23 декабря будут закрыты детские сады, а школы перейдут на сокращённую программу.
Как передавал NEWS.ru, 21 декабря четыре города остались без водоснабжения из-за прекращения подачи Киевом воды на территорию самопровозглашённой Луганской народной республики с Западной фильтровальной станции.
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