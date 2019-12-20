https://static.news.ru/photo/50845b94-24a8-11ea-a6b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Три муниципальных образования в Крымском районе Краснодарского края попали в зону отключения водоснабжения на время ликвидации аварии на магистральном водопроводе.

Неполадки в системе произошли в районе хутора Новотроицкий, рассказал агентству «Интерфакс-Юг» информированный источник. В зоне ограничения подачи воды находятся четыре населённых пункта с населением около 160 тысяч человек. Полностью без воды остались домохозяйства и социальные объекты в Крымске и Новотроицке.

Для ликвидации последствий аварии создан оперативный штаб. Администрация Крымского района прогнозирует, что на устранение неполадок уйдёт около суток. В Крымске 23 декабря будут закрыты детские сады, а школы перейдут на сокращённую программу.

Как передавал NEWS.ru, 21 декабря четыре города остались без водоснабжения из-за прекращения подачи Киевом воды на территорию самопровозглашённой Луганской народной республики с Западной фильтровальной станции.