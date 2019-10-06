https://static.news.ru/photo/ff062998-e83c-11e9-ba80-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Более полусотни многоквартирных домов и полтора десятка социальных объектов города Белогорска в Амурской области остались без теплоснабжения. Причиной стала авария на тепломагистрали и последовавшая за этим остановка котельной.

Прорыв произошёл на трубопроводе с высокой степенью износа, его планировали законсервировать после введения в эксплуатацию нового участка, передаёт РИА Новости . Аварийная бригада уже выявила место аварии на старой теплотрассе и подключила резервную схему теплоснабжения.

Производится запуск котельной, однако на некоторых предприятиях тепла может не быть ещё в течение суток, предупредили в мэрии.

Отопительный сезон начался в Белогорске 1 октября, сейчас в городе чуть выше +10 градусов.

Ранее News.ru писал, что специалисты рассказали, как сэкономить на оплате отопления. Самым эффективным способом избежать переплаты они назвали установку индивидуального счётчика тепла.