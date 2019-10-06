Более полусотни многоквартирных домов и полтора десятка социальных объектов города Белогорска в Амурской области остались без теплоснабжения. Причиной стала авария на тепломагистрали и последовавшая за этим остановка котельной.
Прорыв произошёл на трубопроводе с высокой степенью износа, его планировали законсервировать после введения в эксплуатацию нового участка, передаёт
Производится запуск котельной, однако на некоторых предприятиях тепла может не быть ещё в течение суток, предупредили в мэрии.
Отопительный сезон начался в Белогорске 1 октября, сейчас в городе чуть выше +10 градусов.
Ранее News.ru писал, что специалисты рассказали, как сэкономить на оплате отопления. Самым эффективным способом избежать переплаты они назвали установку индивидуального счётчика тепла.
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