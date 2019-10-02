https://static.news.ru/photo/8e7f7aea-e57a-11e9-8510-fa163e074e61_660.jpg Фото: https://pixabay.com

Эксперты назвали установку индивидуального счётчика тепла самым эффективным способом избежать переплаты и сэкономить на оплате центрального отопления.

По словам замдиректора центра управления ЖКХ Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Евгения Блеха, счётчик позволит регулировать температуру батарей в квартире и заставит ресурсоснабжающие организации экономить газ, уголь, электроэнергию, которые они закупают для выработки тепла.

При этом вице-президент «Опоры России» Павел Сигал заявил РИА Новости , что никакие приборы учёта не будут эффективны, если в доме постоянно распахнуты окна или текут трубы.

Нужно следить за целостностью систем, чтобы избежать теплопотерь, — подчеркнул он.

Сигал отметил, что снижение температуры в комнате всего на 1 градус даёт экономию по счетам на отопление в 7%.

Ранее News.ru писал о том, что собственные графики перехода на новые нормативы по отоплению многоквартирных домов могут появиться в регионах. С 1 января 2020 года в России должны вступить в силу новые расчёты по потреблению тепла. В них будут учитываться этажность, год постройки, материалы стен многоквартирных и жилых домов, а также климатические условия.