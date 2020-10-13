Архангельский экс-министр образования признал вину в развращении подростков

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Бывший министр образования Архангельской области Юрий Гнедышев, которого подозревали в совращении детей, признал вину. Экс-чиновника задержали 9 октября.

По версии следствия, Гнедышев в 2019 году переписывался в социальной сети с двумя школьницами в возрасте 12 и 14 лет. Одной из них он прислал ссылку на видеозапись сексуального характера. Следователи считают, что мужчина оказывал на детей «развращающее влияние».

Бывшему чиновнику предъявлено обвинение по части 3 статьи 135 УК РФ (совершение развратных действий в отношении несовершеннолетних), сообщает региональное управление СК.

Экс-чиновник был задержан в здании правительства региона. Во время обыска были изъяты документы и ноутбук. Бывшего министра отправили под домашний арест.

Накануне задержания Гнедышев написал заявление об отпуске с последующим увольнением. В правительстве врио губернатора Архангельской области Александра Цыбульского он проработал менее двух месяцев.

NEWS.ru писал, что на Камчатке по подозрению в педофилии арестовали директора одной из сельских школ. По версии следствия, подозреваемый совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ученика третьего класса.