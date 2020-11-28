Американская военнослужащая погибла в ОАЭ

Военнослужащая ВВС США погибла авиабазе на авиабазе Аль-Дафра в Объединённых Арабских Эмиратах.
Как сообщило американское военное ведомство, 30-летняя капитан Келлианн Лели, уроженка Парлина, штат Нью-Джерси, погибла в результате ДТП, не связанного с боевыми действиями.
Капитан Келлианн Лели погибла 27 ноября в результате инцидента с небоевой машиной на авиабазе Аль-Дафра, Объединённые Арабские Эмираты, —
говоритсяв заявлении Минобороны США.
Причины произошедшего выясняются.
Как писал NEWS.ru, мужчина скончался от травм, полученных в ДТП с участием бронетранспортёра на прошедшей в Северной столице исторической реконструкции.