Американская военнослужащая погибла в ОАЭ

https://static.news.ru/photo/8b4ddc1e-31d6-11eb-a79b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Военнослужащая ВВС США погибла авиабазе на авиабазе Аль-Дафра в Объединённых Арабских Эмиратах.

Как сообщило американское военное ведомство, 30-летняя капитан Келлианн Лели, уроженка Парлина, штат Нью-Джерси, погибла в результате ДТП, не связанного с боевыми действиями.

Капитан Келлианн Лели погибла 27 ноября в результате инцидента с небоевой машиной на авиабазе Аль-Дафра, Объединённые Арабские Эмираты, — говорится в заявлении Минобороны США.

Причины произошедшего выясняются.

Как писал NEWS.ru, мужчина скончался от травм, полученных в ДТП с участием бронетранспортёра на прошедшей в Северной столице исторической реконструкции.