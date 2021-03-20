300 горняков эвакуированы из-за пожара на шахте под Белгородом

https://static.news.ru/photo/4aeb8cd0-8a2c-11eb-8d3c-96000091f725_660.jpg Фото: Global Look Press

300 горняков эвакуированы из шахты в Белгородской области из-за возникшего пожара. Об этом сообщил Яковлевский горно-обогатительный комбинат.

Сегодня в 09:15 поступил сигнал о задымлении комбайна. Сразу приступили к плану ликвидации аварии и начали выводить сотрудников на поверхность, — говорится в сообщении.

На предприятии отметили, что все сотрудники были выведены из шахты. Пострадавших нет. На место уже выехали два пожарных расчёта.

Ранее NEWS.ru писал, что ангар с автомобильными покрышками загорелся в Динском районе Краснодарского края. Площадь пожара составляет 1,8 тыс. кв. м.