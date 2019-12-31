2019 год изобиловал уголовными делами. Преследовали всех: и чиновников, и бизнесменов, и силовиков. Кроме того, этот год был богат на резонансные истории: одно только дело Ивана Голунова чего стоит. Подробнее о самых громких процессах уходящего года — в материале NEWS.ru.

Чиновники

В январе 2019 года был арестован член Совета Федерации от Карачаево-Черкессии Рауф Арашуков.

30 января он был лишён неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации. Его обвиняют в организации убийств в 2010 году заместителя председателя общественного молодёжного движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Также следствие считает, что Арашуков являлся членом преступного сообщества, которое создал его отец Рауль Арашуков. ОПС было организовано для хищения природного газа. За время существования сообщества было украдено газа более чем на 30 млрд рублей.

NEWS.ru писал о том, что в рамках дела Арашукова возбуждены новые дела против его матери и сестры.

В марте были арестованы сразу два бывших высокопоставленных чиновника: экс-министр «Открытого правительства» Михаил Абызов и бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев. Первому изначально вменяли создание организованного преступного сообщества с использованием служебного положения, а также мошенничество в особо крупном размере. По данным следствия, экс-министр с соучастниками похитили 4 млрд рублей, после чего деньги были выведены за рубеж. Позже к начальным обвинениям прибавились незаконное предпринимательство и легализация 30 млрд рублей. Бывший министр по-прежнему находится в СИЗО.

Рауф Арашуков Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший хабаровский губернатор, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе и министр по развитию Дальнего Востока Виктор Ишаев был отправлен Басманным судом под домашний арест до 27 мая. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в 2014–2017 годах он, будучи вице-президентом «Роснефти», заключил с принадлежащей ему организацией договоры аренды площадью более 280 кв.м. для нужд представительства «Роснефти» в Хабаровском крае «по явно завышенной стоимости». Сумма хищений, по данным СК, составляет около 5 млн рублей. Ишаев находится под домашним арестом.

Однако чиновников в этом году арестовывали не только в связи с обвинениями в мошенничестве или околоэкономических преступлениях. Так, в начале лета был арестован экс-глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков. Его задержали по подозрению в убийстве. По версии следствия, Кулаков задушил свою любовницу Евгению Исаенкову — 3 мая её тело нашли в автомобиле Mercedes. Экспертиза обнаружила в салоне ДНК-следы Кулакова, а проверка на полиграфе подтвердила его виновность. Однако сам он вину в преступлении не признал. Чиновник до сих пор находится под арестом.

Не менее громкий фигурант среди бывших чиновников — экс-замглавы Росгеологии Руслан Горринг. По версии следствия, в 2011 году Руслан Ганижев (Горринг) получил 5 млн рублей от бизнесмена за «беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности на территории Ленинского района Московской области». Эти деньги он должен был передать председателю Ленинского районного совета депутатов Александру Газейкину, но был задержан. На допросе Ганижев признался в преступлении и был отпущен под подписку о невыезде, однако позже скрылся, был объявлен в розыск. Депутат Газейкин получил реальный срок. Ганижев, находясь в розыске, сменил фамилию и отчество и стал Русланом Горрингом. В декабре суд приговорил его к трём с половиной годам лишения свободы.

Руслан Горринг Кирилл Зыков/АГН «Москва»

В 2019 году также прошёл громкий процесс над экс-министром финансов Московской области Алексеем Кузнецовым. Бывший министр обвинялся в 22 эпизодах мошенничества, легализации денежных средств и растрате. Речь идёт о преступлениях в сфере ЖКХ: по версии следствия, в 2005–2008 годах обвиняемый вместе с чиновниками правительства Московской области похитил у предприятий ЖКХ права требования задолженности к населённым пунктам, а также деньги областных организаций. Похищенные средства он перевёл на счета подконтрольных фирм и иностранных компаний, на них были приобретены предметы роскоши и заграничное жильё. Размер ущерба следователи оценивают более чем в 11 млрд рублей. Кузнецов признал вину по всем пунктам обвинения, по этой причине он и его защита рассчитывали на рассмотрение дела в особом порядке — это предполагает судебное заседание без исследования доказательств. Кроме того, особый порядок судебного следствия даёт возможность более мягкого наказания. Однако против этого возражала потерпевшая сторона, в частности, правительство Московской области и обвинение. Суд отказался рассматривать дело в особом порядке. В итоге Кузнецова признали виновным и назначили наказание в виде 14 лет лишения свободы. Кроме того, суд постановил зачесть в счёт отбывания наказания содержание Кузнецова под домашним арестом и под стражей. Имущество под арестом — квартира на Остоженке, участки в Подмосковье, мебель и предметы интерьера, автомобиль Mersedes Benz, гаражный комплекс — постановлено обратить в счёт погашения исков со стороны муниципалитетов.

Помимо Кузнецова в уходящем году закончился долгий процесс над бывшим губернатором республики Коми Вячеславом Гайзером. 10 июня Замоскворецкий суд приговорил его к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также к штрафу в 160 млн рублей, признав виновным в мошенничестве. Это наказание мягче того, что просила для экс-чиновника прокуратура — 21 год колонии и 500 млн рублей штрафа. Суд оправдал бывшего чиновника по главному эпизоду — создание и участие в преступном сообществе. По версии следствия, Гайзер и другие 18 фигурантов дела в течение 2005–2015 годов похитили акции «Птицефабрики Зеленецкая», причинив ущерб в 3,34 млрд рублей. Кроме того, следователи считают, что Гайзер и его сообщники причастны к похищению средств Фонда поддержки инвестиционных проектов, нанеся предприятию вред в размере 3,5 млрд рублей.

Ещё один арестованный из кагорты бывших чиновников — замглавы Пенсионного фонда Алексей Иванов. 12 июля Басманный суд его арестовал. Он обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Также по делу задержан директор департамента по работе с государственными структурами ООО «Техносерв Менеджмент» Алексей Копейкин. Его подозревают в даче взятки в крупном размере.

Бизнесмены

В феврале 2019 года было возбуждено уголовное дело против основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и ещё нескольких сотрудников. Следствие считает, что он участвовал в схеме похищения 2,5 млрд руб. у банка «Восточный». Согласно этой версии, Калви был акционером ПКБ — компании, взявшей кредиты у «Восточного» на 2,5 млрд. ПКБ решило вернуть долг через отступное — 59,9% акций IFTG. Пакет был оценён в 3 млрд руб. Как считает следствие, реальная рыночная стоимость ценных бумаг не превышала 600 тыс. руб. Сначала Калви находился в СИЗО, но спустя два месяца был переведён под домашний арест.

Дмитрий Мазуров Сергей Булкин/NEWS.ru

Арестован глава группы компаний «Новый поток» Дмитрий Мазуров. Он был задержан в Шереметьево 13 июля. Ему вменяют часть 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере». Сбербанк написал на него заявление. Мазурова подозревают в хищении кредитных средств, которые были предоставлены ему на строительство Антипинского нефтеперерабатывающего завода, которым он владел до ноября 2018 года, после чего предприятие полностью отошло под управление Сбербанка. 15 июля Мазуров был арестован Тверским судом. 18 июля следствие предъявило фигуранту обвинение.

Ещё один бизнесмен — Василий Бойко-Великий — оказался под следствием в этом году. По версии следствия, Бойко-Великий, являющийся держателем 10% акций банка «Кредит Экспресс», совместно с Кабановой, Антоновой и другими сотрудниками в 2013–2018 годах похитили у банка 180 млн рублей и $929 тысяч. Они оформляли подложные документы о якобы полученных кредитах от лица клиентов, а также снимали деньги с их депозитных счетов. Установлен уже 31 факт хищений. Адвокат Бойко-Великого Алексей Аверьянов в разговоре с NEWS.ru сказал, что единственным потерпевшим по делу считается Шеин, заявлений на его подзащитного от которого в материалах дела нет. Представитель потерпевшей стороны адвокат Павлов пояснил, что потерпевшим является Агенство по страхованию вкладов банка «Кредит Экспресс», к которому обратился Шеин с требованием вернуть ему денежные средства. По мнению организации, деньги со счета Шеина исчезли в результате действий Бойко-Великого.

В июне 2019 года Тверской суд отправил под домашний арест владельца компании «Оптима Девелопмент» Альберта Худояна. Он обвиняется по делу о мошенничестве на 2,2 млрд рублей, однако его адвокат заявил, что будет добиваться прекращения этого уголовного дела за отсутствием состава преступления. Мера пресечения бизнесмену менялась несколько раз — он успел побывать в СИЗО, но теперь снова помещен под домашний арест.

Силовики

В силовых кругах выделяется дело начальника отдела управления «К» Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России полковника Кирилла Черкалина. Он был задержан 25 апреля. Ему вменяют ч. 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере», следствие заявляет сумму взятки в размере $850 тысяч. По этому делу также проходят подчинённые Черкалина — Андрей Васильев и Дмитрий Фролов. Вскоре после задержания во время обысков у них троих были обнаружены ценностей и наличные деньги в разных валютах на сумму 12 млрд рублей.

Кроме того, в этом году наконец завершился суд по резонансному делу экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко.

Сергей Булкин/NEWS.ru Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Бывший полковник обвинялся в получении многомиллиардной взятки, дело велось с 2016 года. Резонанс дело получило после того, как дома у полковника обнаружили 9 млрд рублей, происхождение которых он объяснить не смог. Позже эти деньги по решению суда были изъяты в доход государства. 10 июня Пресненский суд приговорил Захарченко к 13 годам колонии строгого режима, штрафу почти в 18 млн рублей, а также лишил звания полковника и госнаград. При этом он был оправдан по эпизоду со взяткой в $800 тыс., которые, по версии обвинения, он получал от ресторатора Мехди Дусса за покровительство и предупреждения о проверках. При рассмотрении апелляционной жалобы на приговор Мосгорсуд смягчил наказание Захарченко до 12 лет и шести месяцев колонии, убрав из предыдущего постановления суда квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору».

В 2019 году продолжилось дело обвиняемого в шпионаже иностранца Пола Уилана. Гражданина четырёх стран — Ирландии, Канады, США и Великобритании — сотрудники ФСБ задержали 28 декабря 2018 года. Сообщается, что он получил флешку с перечнем сотрудников одного из секретных российских ведомств, что является гостайной. Однако Уилан говорил, что думал, что на переданном ему носителе содержится информация культурного значения, а не секретные сведения. По некоторым данным, иностранец на самом деле искал курсантов для личного знакомства и совместного времяпрепровождения. Информация о молодых людях и содержалась на изъятом носителе. По настоящий момент Уилан находится в СИЗО, хотя неоднократно он и его защитники просили изменить ему меру пресечения.

Под конец года было возбуждено уголовное дело против высокопоставленных сотрудников Федеральной таможенной службы (ФТС). Были арестованы начальник управления расследований и дознания ФТС Александр Кизлык, его заместитель Алексей Серебро, а также заместители руководителей Внуковской и Домодедовской таможен Константин Мишин и Юрий Черкашин и старший дознаватель Домодедовской таможни Андрей Шурыгин. По версии следствия, они, пользуясь своим служебным положением, помогли избежать уголовной ответственности в одном случае и снизить административное наказание в другом. За это они получили вознаграждение.

Так, первый эпизод касается некоего Степанова, который пытался провезти контрабанду. По мнению следствия, Кизлык, Серебро и Мишин способствовали снижению административного наказания для нарушителя. Это привело к тому, что последнему вернули изъятые у него €316 тыс. (23 млн рублей), половина из которых в качестве вознаграждения досталась обвиняемым. Кизлык в свою очередь заявил в суде, что не согласен с обвинениями, так как у него нет полномочий давать указания сотрудникам Внуковской таможни, где произошло преступление.

Второй эпизод связан с фигурой жены посла России в Кении Дмитрия Максимычева. Следствие утверждает, что Кизлык, Черкашин и Шурыгин поспособствовал отмене возбуждения уголовного дела против неё. Якобы женщина при таможенном контроле прошла через «зелёный коридор», хотя должна была через «красный», так как при себе она имела сумму более $50 тысяч.

Александр Кизлык Алсу Менибаева/NEWS.ru

Кроме того, в суде выяснилось, что при обыске в квартире обвиняемого Кизлыка обнаружили 600 тысяч евро и 600 тысяч долларов, а также слитки золота и брендовые часы.

Скандальные дела

Конечно, нельзя не упомянуть дела, которые вызвали наибольший интерес и отклик среди обычных людей. Это и дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова с подброшенными наркотиками, и новые повороты в истории сестёр Хачатурян и дела «Седьмой студии», и убийство аспирантки СПбГУ её возлюбленным 63-летним историком Олегом Соколовым, и развязка истории футболистов Кокорина и Мамаева.

7 июня вся страна узнала о задержании в Москве журналиста Ивана Голунова якобы с наркотиками в рюкзаке. Задержание произошло накануне, почти сутки полицейские держали его в отделении без связи с внешним миром. По словам Голунова, при задержании было допущено множество нарушений. Начиная с 7 июня благодаря журналистам развернулась общественная кампания в защиту Ивана. 8 июня суд во многом под давлением широкого резонанса назначил ему домашний арест вместо ожидаемого СИЗО. 11 июня дело и вовсе было прекращено. В тот же день глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что попросит президента уволить главу УВД по ЗАО Андрея Пучкова и начальника московского управления по контролю за оборотом наркотиков генерал-майора Юрия Девяткина, причастных к задержанию Голунова. Было начато расследование инцидента и проверка в отношении полицейских, задерживавших журналиста. В настоящий момент дело засекречено. Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следствия, заявив, что расследование продолжается.

2019-й стал годом кульминации и развязки дела футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, а также Александра Протасовицкого и Кирилла Кокорина. Их обвиняли по пункту «а» части 1 статьи 213 УК (хулиганство с применением оружия). Фабула обвинения строилась на двух инцидентах: нападение на водителя ведущей «Первого канала» Виталия Соловчука, а также удар стулом чиновника Минпромторга Дениса Пака в кафе «Кофемания». 8 мая 2019 года Пресненский суд назначил братьям Кокориным один год и шесть месяцев лишения свободы общего режима, Павлу Мамаеву и Александру Протасовицкому — один год и пять месяцев лишения свободы общего режима. Однако с учётом времени, проведённого в СИЗО (день в изоляторе приравнивается к полутора дням в колонии), они должны были выйти на свободу уже в конце 2019 года. Однако братья Кокорины и Мамаев оказались дома ещё раньше, в сентябре, благодаря прошению об УДО, которое удовлетворил суд. Четвёртый фигурант дела — Александр Протасовицкий — не получил разрешения на УДО и был вынужден отсидеть срок до конца, то есть до ноября.

В субботу, 9 ноября 2019 года все криминальные сводки новостей заняло известие об убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. Она была убита своим научным руководителем — доцентом этого же вуза Олегом Соколовым. Поток новостей начался с шокирующего сообщения о том, что пожилого мужчину выловили из реки Мойки вместе с портфелем, в котором позже обнаружили отрубленные женские руки и травматический пистолет. Выяснилось, что части тела принадлежат его студентке Анастасии Ещенко.

Олег Соколов — не просто учёный-историк. Он известен широкой аудитории по научно-популярным лекциям по военной истории Франции эпохи Наполеона, публичным выступлениям, а также по конфликту с другим историком, Евгением Понасенковым. Кроме того, он состоял в научном совете Российского военно-исторического общества.

Александр Почуев Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ещенко не только писала вместе с Соколовым научные работы о Наполеоне и являлась его аспиранткой — она была его девушкой, их отношения длились пять лет, как признался в ходе судебного заседания сам преподаватель.

Сразу после задержания учёного перевели в статус подозреваемого по статье «Убийство». Соколов не стал отпираться и написал явку с повинной. По его словам, убийство произошло в ходе конфликта: девушка приревновала Соколова к его детям. Тогда он убил её выстрелом из мелкокалиберного обреза. Тело пролежало в квартире двое суток. Чтобы проще избавиться от останков, историк решил расчленить труп. Он много пил, чтобы заглушить возникшее отвращение от процесса.

Позже Соколова отправили на психиатрическую экспертизу в центр им. Сербского, а дело передали в центральный аппарат СК. В конце декабря Басманный суд продлил меру пресечения историку до 9 апреля 2020 года.

Также получили развитие дела сестёр Хачатурян и «Седьмой студии».

Сёстрам Хачатурян предъявили обвинение в окончательной редакции. Девушкам вменили пункт «ж» части 2 статьи 105 УК (убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору), по ней им грозит от 8 до 20 лет лишения свободы. Это самая жёсткая квалификация преступления, которую могли выбрать следователи. С 2018 года Ангелина, Мария и Крестина находились под мерой пресечения в виде запрета определённых действий. Это означает, что они не могли общаться между собой, с свидетелями по делу, пользоваться интернетом и другой связью, а также покидать дом в ночное время. Однако 27 и 28 декабря с сестёр сняли электронные браслеты: следователи не вышли в суд с ходатайством о продлении запрета на выход из дома в определённое время, соответственно он автоматически отменился. Кроме того, следствие передало дело в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Но, как стало известно СМИ, замгенпрокурора Виктор Гринь отказался подписывать документ, указав на ошибки, в том числе в квалификации действий фигурантов.

В деле «Седьмой студии» тоже произошли крутые повороты. В апреле Мосгорсуд отменил домашний арест Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела, отпустив их под подписку о невыезде. Позже Мещанский суд назначил повторную экспертизу проекта «Платформа», которая длилась несколько месяцев. В августе стали известны её результаты. Следствие обвиняло Серебренникова в том, что именно при реализации этого проекта были похищены бюджетные деньги. Однако экспертиза установила, что режиссёр потратил на него меньше, чем он стоит на самом деле: рыночная стоимость равна 260 млн рублей, в то время как Серебренников израсходовал на неё 216 млн рублей. Таким образом, бюджетные средства были сэкономлены. В связи с новыми обстоятельствами судья Аккуратова предложила возвратить дело гособвинителю. Прокуратура обжаловала это решение суда, и дело было снова возвращено в районный суд для повторного рассмотрения в ином составе судей. 1 ноября 2019 года дело начали слушать заново.

«Московское дело»

Следственный комитет возбудил дело о массовых беспорядках после несогласованного митинга 27 июля в Москве за допуск незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Изначально в деле было 15 обвиняемых, позже их количество увеличилось до 33. Большинству из них изменили обвинение с участия в массовых беспорядках (212 статья УК) на применение насилия в отношении власти (318 статья УК). Статья о беспорядках осталась лишь у двоих — Алексея Миняйло и Сергея Фомина. Однако впоследствии с них сняли обвинения и прекратили уголовное преследование.

Позже фигурантами дела стали не только участники митинга. Так, в августе был арестован блогер Владислав Синица по обвинению в разжигании ненависти с угрозой насилия к сотрудникам правоохранительных органов и их родственникам (пункт «а» части 2 статьи 282 УК). Следователи усмотрели состав преступления в его твите о расправе над детьми силовиков. Он стал одним из первых осуждённых в рамках «московского» дела: 3 сентября Пресненский суд приговорил его к пяти годам колонии, спустя месяц Мосгорсуд оставил решение суда первой инстанции в силе.

Одними из самых ярких стали дела актёра Павла Устинова, студента ВШЭ и видеоблогера Егора Жукова, начинающего рэпера Самариддина Раджабова, программиста Константина Котова.

Павел Устинов обвинялся по ч. 2 статьи 318 УК — по версии следствия, он вывихнул плечо росгвардейцу на акции 10 августа. 16 сентября судья Тверского суда Алексей Криворучко признал молодого человека виновным и назначил наказание в виде трёх лет и пяти месяцев лишения свободы. Дело приобрело широкий резонанс после того, как было опубликовано видео с акции, где видно, как Павел просто стоит у входа в метро и с кем-то переписывается в телефоне, в этот момент на него налетают сотрудники Росгвардии. В результате этого один из росгвардейцев получил травму. За Устинова вступилось актёрское сообщество: известные актёры запустили флешмоб в его поддержку, был организован пикет у администрации президента. Во многом благодаря широкой огласке его дело было пересмотрено, и Павлу было назначено условное наказание сроком в один год.

Егор Жуков, студент-политолог, до задержания вёл политический блог на Youtube. Изначально его обвиняли в участии в массовых беспорядках, но позже прокуратура нашла состав преступления в четырёх роликах, которые он выкладывал в интернет. Это видео, снятые с октября по декабрь 2017 года: «Митинг 7 октября, или Как сливают протест», «Мирная революция возможна (доказательства)», «Митинги. Что дальше?» и «Бойкот выборов — это лишь начало». Эксперт Коршиков, проводивший исследование содержания видеозаписей, усмотрел в них признаки призывов к борьбе с властью. Его дело также вызвало широкий резонанс, на суды к Жукову приходили десятки сочувствующих, в том числе рэпер Оксимирон. В итоге Кунцевский суд признал его виновным и назначил наказание в виде трёх лет условно с запретом администрировать ресурсы в Интернете на 2 года, несмотря на то, что обвинение запрашивало четыре года реального лишения свободы.

Самариддин Раджабов обвинялся в том, что бросил пустую в пластиковую бутылку в сторону сотрудников полиции. Пострадавшие на суде утверждали, что он этим нанёс им моральный вред. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей, однако от наказания он был освобождён: в счёт пошёл срок, который молодой человек провёл в СИЗО: он находился там с конца июля по конец декабря.

Программисту Константину Котову вменили так называемую «дадинскую» статью 212.1 УК. Его задержали 10 августа после митинга на проспекте Сахарова, но позже отпустили. В ночь на 13 августа у него прошёл обыск, затем он был допрошен в СК. Следствие утверждало, что подсудимый более двух раз за полгода нарушил порядок на публичных акциях и митингах. Расследование по его делу завершилось в рекордные сроки — за два с половиной дня, судебные слушания также длились всего два дня. Тверской суд приговорил Котова к четырём годам колонии, апелляция в Мосгорсуде не увенчалась успехом, приговор остался без изменений.

К концу года приговоры вынесены уже 18 фигурантам, с восьмерых полностью сняты обвинения, пятеро ещё под следствием.