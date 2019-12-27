https://static.news.ru/photo/16e3d422-28af-11ea-8764-fa163e074e61_660.jpg Майкл Калви Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

СКР завершил следственные действия по делу Baring Vostok, обвиняемым в рамках которого проходит основатель одноимённого инвестиционного фонда, американский бизнесмен Майкл Калви. В окончательной редакции фигурантам дела предъявлено обвинение в растрате 2,5 млрд рублей банка «Восточный».

Фигуранты начали знакомиться с материалами дела, объём которых превышает 100 томов, ознакомление с ними может занять несколько месяцев, сообщили «Интерфаксу» осведомлённые источники.

Обвиняемыми по делу помимо Майкла Калви проходят партнёр Baring Vostok по индустрии финансового сектора француз Филипп Дельпаль, партнёр фонда Ваган Абгарян, директор компании по инвестициям Иван Зюзин, бывший гендиректор Первого коллекторского бюро Максим Владимиров, а также экс-председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев и экс-директор банка по инвестициям Александр Цакунов. Никто из них свою вину не признаёт.

Как писал NEWS.ru, уголовное дело против основателя фонда Макла Калви было возбуждено в феврале. По версии следствия, он участвовал в схеме хищения 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Предполагается, что Калви был акционером ПКБ — компании, взявшей кредиты у «Восточного» на указанную сумму. ПКБ решило вернуть долг через отступные — 59,9% акций IFTG. Пакет был оценён в 3 млрд руб. Следствие полагает, что реальная рыночная стоимость ценных бумаг не превышала 600 тыс. рублей.