https://static.news.ru/photo/dc941b7a-2277-11ea-8b66-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Серебренников Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

По делу режиссёра Кирилла Серебренникова Мещанский суд Москвы назначил третью экспертизу, о которой ходатайствовало обвинение.

По мнению прокуроров, двое экспертов из группы, проводившей предыдущее исследование, были знакомы с подсудимыми и выступали в их поддержку, пишет РИА Новости.

Режиссёр обвиняется в хищениях при реализации проекта «Платформа» на сумму свыше 130 млн рублей. Первая экспертиза подтвердила факт хищений. Согласно выводам второй — подсудимые не украли, а сэкономили.

Дело по статье о мошенничестве (статья 159 УК РФ) на Серебренникова было возбуждено в августе 2017 года. С того же времени он находился под домашним арестом. По версии следствия, были похищены 133 млн рублей, выделенные из госбюджета на реализацию театрального проекта «Платформа» в 2011–2014 годах.

Одна из обвиняемых, экс-бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, призналась в хищениях и дала показания против остальных фигурантов, после чего её дело было выделено в отдельное производство. Остальные обвиняемые свою вину не признали, писал NEWS.ru.