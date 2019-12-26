https://static.news.ru/photo/75e231b4-27e0-11ea-877f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В отношении матери и родной сестры бывшего сенатора Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова возбуждены уголовные дела. Об этом заявил сам подсудимый на заседании суда, передаёт корреспондент NEWS.ru.

Возбуждены уголовные дела на мою маму, на мою сестру. Я считаю это дело заказным. Ни одного звонка, ни одной встречи с родственниками. Все мои родственники покинули страну, вынуждены были, — сказал он.

Кроме того, он сообщил, что готов назвать имена высокопоставленных лиц, которые стоят за его задержанием. Раскрыть их он пообещал на следующем заседании в Мосгорсуде, которое должно состояться через месяц.

Рауф Арашуков 30 января был лишён неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации. Его обвиняют в организации убийств в 2010 году заместителя председателя общественного молодёжного движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.

Ранее адвокат отца экс-сенатора Рауля Арашукова заявил, что против его доверителя возбудили ещё три уголовных дела о растрате. Первоначально ему вменяли хищение газа у ПАО «Газпром» на 31 млрд рублей. Арашуков-старший был советником гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз», писал NEWS.ru.