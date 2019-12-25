25 декабря Басманный суд избрал меру пресечения ещё трём фигурантам дела о злоупотреблении полномочиями на таможне. Ими стали руководители Внуковской и Домодедовской таможен — Константин Мишин, Юрий Черкашин и Андрей Шурыгин. По похожим обвинениям накануне были арестованы начальник управления таможенных расследований и дознания ФТС Александр Кизлык и его заместитель Алексей Серебро. В чём, по мнению следствия, заключалась роль новых арестованных, — в материале NEWS.ru.

Константин Мишин трудился в должности замначальника Внуковской таможни; Юрий Черкашин и Андрей Шурыгин входили в штат Домодедовской — занимали должности замначальника и старшего дознавателя соответственно.

Вменяемый Мишину эпизод касается некоего Степанова, который пытался провезти через границу контрабанду в аэропорте Внуково. По мнению следствия, Константин Мишин способствовал снижению административного наказания для нарушителя — назначения штрафа «ниже низшего предела». Это привело к тому, что последнему вернули изъятые у него €316 тыс. (23 млн рублей), половина из которых в качестве вознаграждения досталась обвиняемому и его возможным подельникам.

Сам Мишин на суде пояснил, что руководствовался должностными инструкциями и КоАП. Он сказал, что ввиду «исключительных обстоятельств» — наличия у Степанова двух маленьких детей и больных родственников на иждивении, раскаяния и привлечения к ответственности в первый раз — решил, что можно снизить ему административное наказание. Обвиняемый заявил, что штраф составлял 6 млн рублей — четверть от изъятой суммы, которую Степанов впоследствии выплатил.

После того, как Мишин принял решение назначить нарушителю мягкое наказание, он обратился в ФТС для его согласования. Оттуда ему пришёл отказ, и тогда чиновник послал повторный запрос. Во второй раз ФТС согласилась с его позицией относительно наказания. Следствие считает такую настойчивость косвенным подтверждением вины Мишина.



Адвокат Мишина Вячеслав Блинов в разговоре с NEWS.ru сказал, что не видит в этих действиях своего подзащитного ничего странного: он просто отстаивал свою позицию. Кроме того, запретов на повторные запросы не установлено.

Он также рассказал, что в отношении Степанова позже было возбуждено уголовное дело.

Против гражданских лиц не могут быть возбуждены одновременно и уголовное, и административное дела. Поэтому административное дело было закрыто, и Степанову вернули тот штраф, который он выплатил (6 млн рублей — NEWS.ru.). Затем возбудили дело уголовное, но в сентябре 2019 года суд постановил его также прекратить за отсутствием состава преступления. Таким образом, деньги остались у Степанова. Вячеслав Блинов адвокат Константина Мишина адвокат Константина Мишина

Процессы по ходатайствам следователей об аресте Юрия Черкашина и Андрея Шурыгина проходили в закрытом режиме.

Вменяемый им эпизод связан с фигурой жены посла России в Кении Дмитрия Максимычева. Следствие утверждает, что сотрудники ФТС поспособствовали отмене возбуждения уголовного дела против неё. Якобы женщина при таможенном контроле прошла в Домодедово через «зелёный коридор», хотя должна была через «красный», так как при себе она имела сумму более $50 тыс.

В итоге суд отправил Черкашина и Мишина в СИЗО до 22 февраля, а Шурыгина поместил под домашний арест на тот же срок. В случае с Шурыгиным суд учёл доводы прокуратуры, которая возражала против ходатайства следствия о заключении под стражу и просила домашнего ареста. Представитель обвинения заявил о его малозначительной роли в преступлении.

Накануне по тем же обвинениям в злоупотреблении должностными полномочиями были арестованы Александр Кизлык и Алексей Серебро. Судя по всему, им инкриминируется руководящая роль в обоих упомянутых выше эпизодах. На судебном заседании были озвучены суммы, изъятые во время обысков у Кизлыка и Серебро: $600 тыс. и €600 тыс., слитки золота и брендовые часы. Следователь Артур Фазлиев уточнил, что всё имущество было найдено в квартире у Кизлыка, у Серебро же обнаружены лишь «средства, необходимые для жизни».