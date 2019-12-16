https://static.news.ru/photo/02d1ab2e-1ff6-11ea-820b-fa163e074e61_660.jpg Алексей Кузнецов Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Басманный суд вынес приговор бывшему министру финансов Московской области Алексею Кузнецову, передаёт корреспондент News.ru из зала суда.

Суд постановил признать Кузнецова виновным в совершении десяти преступлений по статье 159, девяти преступлений по статье 174 и трёх преступлений по статье 160 и назначить ему наказание в виде 14 лет лишения свободы, лишить его права занимать должности на госслужбе сроком на три года, — огласила решение судья Ирина Вырышева.

Кроме того, суд постановил зачесть в счет отбывания наказания содержание Кузнецова под домашним арестом и под стражей.

Имущество под арестом — квартира на Остоженке, участки в Подмосковье, мебель и предметы интерьера, автомобиль Mersedes Benz, парадный комплекс — постановлено обратить в счет погашения исков со стороны муниципалитетов.

Гособвинение просило для подсудимого 14 лет колонии общего режима, а также штраф в 1 млн рублей и запрет занимать госдолжности на три года.

Бывший министр обвинялся 22 эпизодах мошенничества, легализации денежных средств и растрате. Речь идёт о преступлениях в сфере ЖКХ: по версии следствия, в 2005–2008 годах обвиняемый вместе с чиновниками правительства Московской области похитил у предприятий ЖКХ права требования задолженности к населённым пунктам, а также деньги областных организаций.

Похищенные средства он перевёл на счета подконтрольных фирм и иностранных компаний, на них были приобретены предметы роскоши и заграничное жильё. Размер ущерба следователи оценивают более чем в 11 млрд рублей. Кузнецов признал вину по всем пунктам обвинения, по этой причине он и его защита рассчитывали на рассмотрение дела в особом порядке. Это предполагает судебное заседание без исследования доказательств.

Кроме того, особый порядок судебного следствия предполагает возможность более мягкого наказания. Однако против этого возражала потерпевшая сторона, в частности правительство Московской области и обвинение. Суд отказался рассматривать дело в особом порядке.

Как писал News.ru, из резиденции экс-миинистра изъяли рояль известной немецкой фирмы C.Bechstein и пианино Seiler. Музыкальные инструменты станут экспонатами музея-заповедника имени А.С. Пушкина в Больших Вязёмах.