Иван Голунов заявил, что «полностью согласен» с оценкой Владимира Путина работы Управления собственной безопасности МВД, однако об уголовных делах, заведённых, по словам президента, в отношении связанных с его незаконным задержанием полицейских, ничего не слышал. Об этом журналист интернет-издания Meduza написал в своём Telegram-канале.
Но про пять уголовных дел в отношении сотрудников полиции, фигурировавших в моей истории, меня никто не извещал. Несколько недель назад Следственный комитет утверждал, что не видит оснований даже для регистрации заявления о преступлении, совершённых в отношении меня. Но неделю назад я подал заявление о преступлении в ФСБ, — написал журналист.
Ранее NEWS.ru писал, о том, что, Владимир Путин во время пресс-конференции подчеркнул, что в отношении всех пяти отстранённых после незаконного задержания Голунова сотрудников правоохранительных органов возбуждены уголовные дела.
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