Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Пресс-конференция главы РФ Владимира Путина завершилась в Москве. Она длилась почти четыре с половиной часа. Лидер ответил на вопросы, посвящённые здравоохранению, армии, внешней и внутренней политике, экологии, экономики и многим другим темам.

NEWS.ru вёл прямую трансляцию мероприятия. В этом году на него аккредитовалось рекордное количество отечественных и зарубежных журналистов — 1895 человек. В конце общения Путин поздравил всех с наступающим Новым годом....