https://static.news.ru/photo/97059f6e-27ec-11ea-a4de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

В Санкт-Петербурге нашли пакет с ногами убитой историком Соколовым аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. Останки девушки обнаружили в реке Мойке.

Как сообщает «Пятый канал», пакет с останками был найден в воде напротив Юсуповского дворца. Окончательно их принадлежность убитой студентке определит экспертиза. По подозрению в убийстве девушки задержан доцент СПбГУ, историк Олег Соколов. Он попался на глаза полиции при попытке утопить в Мойке рюкзак с отрезанными женскими руками. В ходе проверки в его квартире обнаружили частично расчленённое тело аспирантки. Историк признался, что убил свою сожительницу.

По одной из версий, накануне Соколов и Ещенко поссорились. Поводом для конфликта послужило намерение Анастасии пойти на день рождения к другу. Об этом рассказал брат аспирантки, которому она позвонила за несколько часов до трагедии.

По словам соседей, пара достаточно часто устраивала скандалы. Историк, в свою очередь, утверждает, что ссорился с Ещенко редко и никогда не допускал в отношениях с ней рукоприкладства. Более того, пара намеревалась оформить свои отношения официально и даже подала заявление в ЗАГС.

Ранее NEWS.ru писал,что Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста Олегу Соколову. Он останется под стражей до 9 апреля 2020 года.