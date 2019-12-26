В Санкт-Петербурге нашли пакет с ногами убитой историком Соколовым аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. Останки девушки обнаружили в реке Мойке.
Как
По одной из версий, накануне Соколов и Ещенко поссорились. Поводом для конфликта послужило намерение Анастасии пойти на день рождения к другу. Об этом рассказал брат аспирантки, которому она позвонила за несколько часов до трагедии.
По словам соседей, пара достаточно часто устраивала скандалы. Историк, в свою очередь, утверждает, что ссорился с Ещенко редко и никогда не допускал в отношениях с ней рукоприкладства. Более того, пара намеревалась оформить свои отношения официально и даже подала заявление в ЗАГС.
Ранее NEWS.ru писал,что Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста Олегу Соколову. Он останется под стражей до 9 апреля 2020 года.
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