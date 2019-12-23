24 декабря Мещанский суд вынес приговор Самариддину Раджабову, обвинявшемуся в том, что во время московских протестов он бросил в полицейских пластиковой бутылкой, но не попал. Судебное следствие и прение прошли за один день накануне. Слушание дела должно было начаться ещё в ноябре, однако тогда по настоянию адвокатов оно было возвращено в прокуратуру для устранения недостатков — в материалах было указано неправильное место преступления. В итоге суд признал его виновным, приговорил к штрафу размером 100 тыс. рублей, но освободил от уплаты, учитывая что Раджабов до этого провёл некоторое время под арестом.

Раджабов обвинялся в применении насилия по отношению к полицейскому за бросок пластиковой бутылкой на митинге 27 июля (ч.1 статьи 318 УК). Изначально ему вменяли ещё и участие в массовых беспорядках (ч.2 статьи 212 УК), но позже эта статья исчезла из обвинения.

Фабула обвинения строится на показаниях трёх потерпевших сотрудников полиции — Дмитрия Линника, Александра Внукова и Александра Комбарова. Они утверждают, что брошенная пластиковая бутылка в них не попала, однако приземлилась рядом, издав характерный звук.

Там была какая-то жидкость, которая могла оказаться чем угодно, кислотой какой-нибудь, — говорили они в показаниях на суде.

По словам потерпевших, им был нанесён моральный вред: они испугались звука упавшей бутылки, «испытали страх за жизнь и здоровье», предположили, что это действие может спровоцировать других митингующих сделать то же самое.

Примечательно, что в самом начале в деле был только один потерпевший — это полицейский Линник. Однако в ноябре потерпевших стало на два больше: ими оказались Внуков и Комбаров. Ещё один полицейский, стоявший на митинге в сцепке с вышеназванными, Виталий Максидов, отказался признавать себя потерпевшим и почти одновременно с этим уволился из органов.

Сторона защиты в лице адвокатов Анри Цискаришвили и Сергея Бадамшина указывала на то, что Линник неоднократно менял показания. Защита замечала, что изначально он утверждал, что бутылка попала ему в шею, но теперь уверен, что она пролетела мимо, заставив его лишь испугаться.

Анри Цискаришвили Алсу Менибаева/NEWS.ru

В ходе судебного следствия были просмотрены две видеозаписи: с моментом броска и с моментом задержания Раджабова. На второй записи видно, как полицейские ведут его в сторону автозака, но даже в этот момент молодой человек не унывает и улыбается. Это отличительная черта Раджабова: на каждом заседании, например, по продлению стражи, он был улыбчив и всем демонстрировал свой позитивный настрой.

Самариддину Раджабову — 21, он бросил университет, «поняв, что это не его», стал работать и помогать семье. На момент задержания на митинге, он работал в строительной компании прорабом. Также увлекается музыкой и пишет рэп. За время следствия и пребывания в СИЗО парень успел познакомиться с рэпером Оксимироном, который приходил поддержать его на суды, и даже записать с ним совместный трек.

В качестве свидетелей стороны защиты в суд были вызваны отец Раджабова Садриддин и его родная сестра Матлуба. Они давали характеристику на обвиняемого. Привычно сухая часть разбирательства неожиданно стала яркой и интересной: отец отвечал на вопросы эмоционально, не стеснялся в оценках. Он заявил, что рад, что воспитал такого сына и гордится тем, что у него такая активная гражданская позиция.

Мой сын что сделал? Кого убил? Кого ограбил? Если бы он кого-то убил или ограбил, я бы никогда сюда не пришёл, — восклицал он.

Сестра Матлуба рассказала, что детей в их семье пятеро, а они с Самариддином самые старшие, поэтому всегда были дружны и неразлучны.

Также в ходе заседания выяснилось, что подсудимый в качестве компенсации перечислил от пяти до шести тысяч рублей на счета потерпевших, а также в благотворительную организацию «Помоги.org». Адвокаты утверждают, что таким образом моральный вред был возмещён. Потерпевшие полицейские в свою очередь заявили, что впервые слышат о переводах, а затем и вовсе сказали, что не требовали денег и в них не нуждаются.

Гособвинитель, выступая в прениях, назвала действия Раджабова общественно опасными. По её словам, его вина полностью доказана. Прокурор попросила для подсудимого реального наказания — трёх с половиной лет лишения свободы.

Адвокаты Цискаришвили и Бадамшин в прениях говорили о невиновности своего подзащитного и просили вынести оправдательный приговор. Они ссылались на то, что у обвинения нет реальных доказательств, кроме показаний потерпевших, одного из которых они и вовсе объявили лжецом.

За испугавших трёх взрослых мужчин вы просите три с половиной года маленькому самбисту-таджику. Сергей Бадамшин адвокат Самариддина Раджабова адвокат Самариддина Раджабова

Он также приводит в пример ещё одного фигуранта «московского дела» Валерия Костенка: тот тоже бросил пластиковую бутылку в полицейских и даже попал, однако против него уголовное преследование было прекращено.

Выступление в прениях самого Самариддина было таким же эмоциональным, как и весь процесс. Он так же, как и адвокаты, говорил про изменения в показаниях Линника, называл слова потерпевших враньём.

Пацаны, вы понимаете, что из-за вашего вранья я сейчас уеду на три с половиной года? Вся страна смеётся, пацаны. Что вы сделали, ребят? Сколько стоит ваша честь? — сказал подсудимый.

В последнем слове Раджабов решил зачитать написанный им рэп. Одну строчку оттуда сразу же растащили на цитаты все паблики и каналы: «Я выходил на митинг против беспредела, Но настоящий беспредел — это „московское дело“».