https://static.news.ru/photo/8de49250-1d06-11ea-863b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мосгорсуд подтвердил законность конфискации 484 миллионов рублей у бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко. Об этом NEWS.ru сообщили в пресс-службе суда.

Постановление суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляция без удовлетворения, — подтвердили в Мосгорсуде.

Ранее в апреле текущего года Никулинский суд Москвы частично удовлетворил иск Генпрокуратуры к Захарченко, изъяв у него в доход государства облигации GPB Eurobond Finance PLC на общую сумму почти 209 тысяч долларов и 6 миллионов рублей, находящуюся на банковском счете его подруги Марины Семыниной. Также конфисковали 343 тысячи долларов родственницы сожительницы Захарченко — Анастасии Пестриковой.

Напомним, как писал NEWS.ru, три месяца назад столичный главк Следственного комитета России возбудил дело об организованном преступном сообществе, которое обвинил в отмывании и выводе из России около половины триллиона рублей. Возможным лидером этого сообщества следствие считает украинского бизнесмена и друга бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, владевшего долей в российском банке «Новое время». Об этом читайте в нашем расследовании.