Мосгорсуд подтвердил законность конфискации 484 миллионов рублей у бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко. Об этом NEWS.ru сообщили в пресс-службе суда.
Постановление суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляция без удовлетворения, — подтвердили в Мосгорсуде.
Ранее в апреле текущего года Никулинский суд Москвы
Напомним, как писал NEWS.ru, три месяца назад столичный главк Следственного комитета России возбудил дело об организованном преступном сообществе, которое обвинил в отмывании и выводе из России около половины триллиона рублей. Возможным лидером этого сообщества следствие считает украинского бизнесмена и друга бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, владевшего долей в российском банке «Новое время». Об этом читайте в нашем расследовании.
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