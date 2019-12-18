Первый выпуск авторского шоу Ксении Собчак на Первом канале будет посвящён футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Запись передачи начнётся в субботу, 21 декабря.
Об этом изданию «Подъём»
Александр Кокорин и Павел Мамаев в сентябре условно-досрочно освободились из колонии. Футболистов осудили в мае 2019 года по части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство с применением оружия».
Как сообщал NEWS.ru, Ксения Собчак станет главным объектом для шуток участников новогоднего выпуска программы «Прожарка» на канале ТНТ 4.
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