https://static.news.ru/photo/98ecd010-21c8-11ea-bd16-fa163e074e61_660.jpg Павел Мамаев и Александр Кокорин Фото: alana_mamaeva/instagram.com

Первый выпуск авторского шоу Ксении Собчак на Первом канале будет посвящён футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Запись передачи начнётся в субботу, 21 декабря.

Об этом изданию «Подъём» рассказал источник, участвующий в съёмках. По его словам, несколько других выпусков уже отсняты, но содержание их не раскрывается. Программа будет выходить в формате ток-шоу. Источник рассказал, что съёмки выпуска о Кокорине и Мамаеве должны были начаться ещё в сентябре, но несколько раз переносились.

Александр Кокорин и Павел Мамаев в сентябре условно-досрочно освободились из колонии. Футболистов осудили в мае 2019 года по части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство с применением оружия».

Как сообщал NEWS.ru, Ксения Собчак станет главным объектом для шуток участников новогоднего выпуска программы «Прожарка» на канале ТНТ 4.