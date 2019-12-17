Журналистка и телеведущая Ксения Собчак станет главным объектом шуток в программе «Прожарка» на канале ТНТ 4.
«Прожарка» — юмористическое шоу, в основе которого лежит жанр «комедия оскорблений», суть которой — жёсткая сатира оппонента.
В новогоднюю ночь, 31 декабря в 23:00 телеканал ТНТ 4 покажет «Прожарку Ксении Собчак»! —
говоритсяв сообщении компании «Газпром-медиа» в Twitter.
Прежде главными героями программы становились комики Семён Слепаков, Павел Воля и Руслан Белый.
Как писал NEWS.ru, телеведущая Ксения Собчак шокировала подписчиков фотографией, на которой она предстала в образе императрицы.
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