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Певица Вика Цыганова предложила замену Пугачёвой на новогоднем «огоньке» после того, как Примадонна отказалась в нём участвовать.

По словам Цыгановой, вся наша жизнь вертится вокруг Пугачёвой, и это заявление артистки очередной хайп. Она считает, что лучше бы на «огоньке» сплясал сам гендиректор Первого канала Константин Эрнст. Лучше...