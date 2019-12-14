Телеведущая Ксения Собчак поделилась с подписчиками фотографией, на которой она предстала в образе императрицы.
Светская львица надела высокую чёрную шапку с вышитым бисером двуглавым орлом, массивное колье и огромные серьги, на которых размещён лик Иисуса Христа.
Воскресно-имперское, — подписала снимок Собчак.
Однако её подписчики были возмущены тем, что журналистка воспользовалась ликами святых. По их мнению, фотография оскорбляет чувства верующих.
Ранее NEWS.ru сообщал, что сайт Ксении Собчак, который заработал в предвыборную президентскую кампанию, закрылся. Это может говорить о том, что телеведущую больше не интересует политическая карьера.
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