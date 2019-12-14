https://static.news.ru/photo/c19a7c68-1f72-11ea-81ea-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Телеведущая Ксения Собчак поделилась с подписчиками фотографией, на которой она предстала в образе императрицы.

Светская львица надела высокую чёрную шапку с вышитым бисером двуглавым орлом, массивное колье и огромные серьги, на которых размещён лик Иисуса Христа.

Воскресно-имперское, — подписала снимок Собчак.

Однако её подписчики были возмущены тем, что журналистка воспользовалась ликами святых. По их мнению, фотография оскорбляет чувства верующих.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сайт Ксении Собчак, который заработал в предвыборную президентскую кампанию, закрылся. Это может говорить о том, что телеведущую больше не интересует политическая карьера.