https://static.news.ru/photo/8da688a8-2953-11ea-a56e-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

Сотрудники ФСИН сняли электронные браслеты со средней и старшей из трёх сестёр Хачатурян, Ангелины и Крестины, обвиняемых в убийстве отца. Накануне браслет был снят с младшей сестры Марии.

Сняли электронные браслеты у Крестины и Ангелины, — сообщил ТАСС адвокат Алексей Паршин.

По информации источника в правоохранительных органах, Генпрокуратура нашла нарушения в материалах уголовного дела в отношении сестёр Хачатурян и отказалась утверждать обвинительное заключение.

Как писал NEWS.ru, следователи не будут выходить в суд с ходатайством о продлении сёстрам Хачатурян запрета определённых действий. Девушки теперь смогут покидать дом в том числе в ночное время — ранее мера пресечения им это не позволяла. Однако остальные запреты — на общение друг с другом и прессой, пользование Интернетом и телефоном — остаются, так как не нуждаются в продлении.