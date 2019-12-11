https://static.news.ru/photo/0237f8b6-1c32-11ea-9638-fa163e074e61_660.jpg Руслан Горринг Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Первый экс-замглавы Росгеологии Руслан Горринг проведёт 3,5 года в колонии общего режима. Соответствующее решение вынес 235-й гарнизонный военный суд.

Признать Горринга виновным и назначить ему наказание в виде трёх лет и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима, — цитирует ТАСС слова судьи Ильи Романенкова.

Руслан Ганижев, будучи доверенным лицом председателя Ленинского райсовета депутатов Московской области Александра Газейкина, получил от предпринимателя более 19 млн рублей «за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности».

В марте бывший чиновник пытался улететь в Сочи, но его задержали силовики в аэропорту. Горрингу предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, первоначально он отрицал вину, но затем признался, писал NEWS.ru.