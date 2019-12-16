https://static.news.ru/photo/b237f772-1fff-11ea-983b-fa163e074e61_660.jpg Егор Жуков Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Осуждённый за призывы к экстремизму студент ВШЭ Егор Жуков подал апелляционную жалобу на приговор Кунцевского суда Москвы.

Мы обжаловали приговор Егора в пятницу, — цитирует «Интерфакс» адвоката Леонида Соловьёва.

Ранее NEWS.ru писал, что Кунцевский суд Москвы назначил Жукову наказание в виде трёх лет условно по делу о призывах к экстремизму. Молодому человеку также запретили в течение двух лет администрировать сайты и заниматься видеоблогингом. После оглашения приговора Жуков заявил, что «это не окончательная победа».

Молодого человека арестовали за участие в акции 27 июля до 27 сентября по обвинению в участии в массовых беспорядках. 2 сентября уголовное преследование по этому составу преступления прекращено за непричастностью, но возбуждено другое — о призывах к экстремизму через Интернет за ролики студента на YouTube.