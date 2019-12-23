Гражданин Ирландии, Канады, США и Великобритании Пол Уилан, которого в России обвиняют в шпионаже, останется под стражей до конца марта 2020 года.
В Московском городском суде прошло заседание в закрытом режиме, так как материалы по делу Уилана засекречены.
Суд постановил: продлить срок содержания под стражей в отношении обвиняемого Уилана до 29 марта 2020 года, — цитирует «Интерфакс» решение судьи.
Гражданина четырёх стран сотрудники ФСБ задержали 28 декабря 2018 года. Сообщается, что он получил флешку с перечнем сотрудников одного из секретных российских ведомств, что является гостайной. По словам Уилана, он думал, что на переданном ему носителе содержится информация культурного значения, а не секретные сведения, писал NEWS.ru.
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