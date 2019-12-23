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Жительница Татарстана Екатерина Пантелеева, которая опубликовала в Сети видеозапись полицейских учений со школьниками, была вынуждена написать по этому поводу объяснительную записку. Об этом журналистам рассказал глава отделения профсоюза «Альянс учителей» Раушан Валиуллин.

Он заявил, что ранее был учителем Пантелеевой. Сама жительница Татарстана избегает публичности. По словам Валиуллина, Пантелеева вечером 23 декабря сказала ему, что к ней едут полицейские с требованием объяснить, откуда...