Звезду НХЛ увезли на носилках со льда после удара коленом в голову

Таварес получил травму в первом периоде. Сначала нападающий в борьбе упал на лёд, а затем в него на полной скорости врезался игрок «Монреаля» Кори Перри, попав коленом в голову. 30-летний форвард «Торонто» не потерял сознание и даже старался подняться, но не смог. Через несколько минут его унесли на носилках со льда.

This is one of the nastiest collisions I have seen in a while. Hope Tavares is ok. #LeafsForever #MTLvsTOR pic.twitter.com/SXhL1ikDQm