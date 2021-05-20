Звезду НХЛ увезли на носилках со льда после удара коленом в голову

https://static.news.ru/photo/0752681c-ba02-11eb-b8ca-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/tml_fans

Нападающий и капитан «Торонто» Джон Таварес получил серьёзную травму в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Монреаля Канадиенс».

Таварес получил травму в первом периоде. Сначала нападающий в борьбе упал на лёд, а затем в него на полной скорости врезался игрок «Монреаля» Кори Перри, попав коленом в голову. 30-летний форвард «Торонто» не потерял сознание и даже старался подняться, но не смог. Через несколько минут его унесли на носилках со льда.

This is one of the nastiest collisions I have seen in a while. Hope Tavares is ok. #LeafsForever #MTLvsTOR pic.twitter.com/SXhL1ikDQm — Holy Schmidt! (@YYCguy7) May 21, 2021

По словам тренера «Торонто», которые представлены на официальном сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ), Таваресу удалось избежать серьёзных повреждений.

«Монреаль» одолел «Торонто» на выезде со счётом 2:1 и теперь ведёт в серии — 1:0

Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» проиграл в гостях «Бостону» третий матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счётом 2:3. Столичная команда теперь уступает в серии до четырёх побед (1-2).