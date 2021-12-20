«Вопрос здоровья»: Билялетдинов о возможном отказе НХЛ от участия в ОИ-2022

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Зинэтула Билялетдинов выразил мнение, что возможный отказ Национальной хоккейной лиги (НХЛ) от участия в зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине обусловлен желанием позаботиться о здоровье спортсменов. Специалист сказал «Спорт-Экспрессу», что в данном случае не стоит «искать подковёрные игры».

Это вопрос здоровья хоккеистов. Всё связано с ковидом. Игроки хотели сыграть на Олимпиаде, — сказал Билялетдинов

Билялетдинов возглавлял сборную России по хоккею в 2004 году, а также в период с 2011 по 2014 год. Под его руководством национальная команда выиграла чемпионат мира.

XXIV зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Будут проводиться соревнования в 15 дисциплинах. Участники разыграют 109 комплектов медалей — на семь больше, чем на Олимпийских зимних играх 2018-го в Пхёнчхане.

Ранее сообщалось, что НХЛ и Ассоциация игроков НХЛ (NHLPA) обсуждают вопрос о возможном отказе от участия в зимних Олимпийских играх в Пекине. Поводом для разговоров стали участившиеся случаи заболевания коронавирусом среди представителей чемпионата.