В «дерби силовиков» ЦСКА «засушил» и задавил соперника

https://static.news.ru/photo/9a61efb6-0840-11eb-87a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Fekipe Kutepov/Global Look Press

В нынешнем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) столичные ЦСКА и «Динамо» встретились впервые. «Красно-синие» материализовали своё игровое преимущество в две заброшенные шайбы, при этом их голкипер Александр Шарыченков не пропустил ни одной. NEWS.ru после финальной сирены попытался взглянуть на игру глазами другого вратаря — динамовца Ивана Бочарова, поделившегося впечатлениями от дерби. А дополнило картину поединка двух столичных клубов резюме от забившего первую — и победную — шайбу защитника «армейцев» Михаила Науменкова, высказанное на послематчевой пресс-конференции.

Бочаров: у «армейцев» сильный тренерский штаб, команда играет в системный хоккей

— Понятно, что по итоговому результату поединок с ЦСКА не мог вас порадовать, но насколько он оправдал ваши ожидания в плане уровня и содержания игры?

— Получилась неплохая игра с хорошим соперником. К сожалению, не удалось реализовать свои моменты. Мы долгое время сохраняли шансы на положительный результат, уступая лишь одну шайбу, но пропустили контратаку, в которой мне не удалось выручить команду. Но трудно победить, если сам не забиваешь.

— В последних матчах у «Динамо» было неплохо с результативностью, в частности, буквально пару дней назад шесть шайб от «бело-голубых» получил китайский «Куньлунь». Почему вдруг против ЦСКА атаку вашей команды словно «вырубило»?

— Наверное, всё же не стоит сравнивать «Куньлунь» и ЦСКА — в «армейской» команде уровень игроков намного выше. «Армейцы» здорово сыграли в обороне, особо ничего нам не давали сделать. К тому же мы не реализовали свои моменты в большинстве.

— Наверное, можно отметить и вашего коллегу из ЦСКА Александра Шарыченкова, кстати, в своё время выступавшего за московское «Динамо». Как вам игра голкипера «красно-синих»?

— Он молодец, поздравляю его с игрой «на ноль». Но не стоит забывать, что игроки ЦСКА здорово ему помогали, ловили шайбы на себя и не позволяли нам делать добивания.

— Со стороны показалось, что первый период получился несколько затянутым, команды словно присматривались друг к другу и не спешили рисковать. А во второй трети матча игра раскачалась во многом благодаря многочисленным удалениям. Можете с этим согласиться?

— Наверное, вы правы. Ход игры подразумевал, что тот, кто первый пропустит, должен был раскрыться. К сожалению, пропустили мы, что заставило сделать больший акцент на атакующих действиях. Но тут очень некстати пришлись несколько ненужных удалений подряд. Конечно, хорошо, что мы выстояли, не «поплыли», но игру они нам очень затруднили. В итоге ЦСКА лучше нас действовал в игре «пять на пять», и шанс что-то забить у нас был фактически лишь в большинстве. Но, увы, использовать этот шанс мы не сумели.

— Для «Динамо» это было первое дерби с ЦСКА в нынешнем сезоне. На ваш взгляд, «армейцы», потеряв нескольких ключевых игроков, стали слабее или сохранили прошлогодний уровень?

— По именам команда, наверное, действительно стала чуть слабее, но у ЦСКА очень сильный тренерский штаб. «Армейцы» так же, как и в прошлом сезоне, играют в системный хоккей, все в их действиях на площадке грамотно и строго. И в составе осталось немало ребят, которые могут реализовать моменты.

— Один из таких игроков, возможно, вернувшийся из-за океана Николай Голдобин, который долгое время с начала чемпионата не забивал, а теперь поразил ворота в двух играх подряд — с омским «Авангардом», а теперь и с «Динамо»?

— Если честно, я не слежу, кто у ЦСКА забивает или не забивает.

— У «Динамо» сейчас тоже есть такой игрок, который никак не может забить в 11 матчах с начала нынешнего чемпионата, — речь о Дмитрии Кагарлицком. Тренерский штаб даже перевёл этого нападающего из первого звена в третье, чтобы как-то встряхнуть, но пока ничего не помогает.

— Думаю, ему просто нужно забить один гол — и всё пойдёт как надо.

Науменков: закрыл глаза и бросил — и просто попал хорошо

— Это была хорошая победа, — отметил защитник ЦСКА на пресс-конференции. — Здорово отыграли в меньшинстве, все — молодчики, а Шарыченков классно сыграл в нужные моменты.

— Вам удалось открыть счёт в этом матче. Расскажите, как всё было.

— Да я закрыл глаза и бросил. Все в той атаке здорово отработали: Саня Попов набрал какую-то невероятную скорость, догнал шайбу и отдал её Сергею Светлакову, а тот оставил её мне. Я же просто попал хорошо. Рассматриваю этот гол как бонус: стараюсь играть так, чтобы не позволять забить сопернику, но и самому забрасывать шайбы всегда приятно.

— У «Динамо» очень мощная и результативная первая тройка нападения во главе с Вадимом Шипачёвым. Как удалось её нейтрализовать?

— Тренеры нам говорят, объясняют, как играть против лидеров «Динамо». Если дать таким мастерам много времени, то они сделают всё, что захотят. Поэтому мы стараемся играть против них активно и не оставлять им времени и пространства, чтобы распоряжаться шайбой на свободном льду. Тебе всегда грозит опасность, когда у этих ребят есть лишняя секунда для принятия решения.

— Голкипер ЦСКА Александр Шарыченков в дерби во второй раз в сезоне отыграл «на ноль». Его игра стала одним из ключевых факторов победы «армейцев» в этом поединке?

— Шарыченков — красавец, он в конце «тащил» невероятные шайбы. У нас дружный и сплочённый коллектив, все друг друга поддерживают. А Саня — молодец, он выполняет то, что надо команде.