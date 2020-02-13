https://static.news.ru/photo/ad47145a-4ecb-11ea-b0c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Matti Matikainen/Newspix24/Global Look Press

Тройка лидеров Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в очередных матчах регулярного чемпионата одержала победы. Наиболее впечатляющим получился выигрыш казахстанского «Барыса» в гостях у московского ЦСКА — 3:2 (1:1, 1:0, 1:1).

У «армейцев» шайбы забросили Сергей Толчинский (13-я минута) и Клас Дальбек (49-я).

Гости из Нур-Султана ответили точными бросками Корбэна Найта (19-я минута), Линуса Виделля (36-я) и Даррена Дица (53-я).

Несмотря на поражение, ЦСКА (86 очков, 57 игр) остался единоличным лидером в общей таблице КХЛ. «Барыс» (77 очков, 57 игр) одержал пятую победу подряд в чемпионате и занимает третье место в таблице Восточной конференции.

До одного очка сократил отставание от столичных «армейцев» казанский «Ак Барс», победивший на выезде рижское «Динамо» — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0).

В составе казанцев отличились Эмиль Галимов (5-я минута) и Дмитрий Воронков (59-я), у рижан единственную шайбу на 18-й минуте забросил Андрис Джериньш.

«Ак Барс» (85 очков, 56 игр) лидирует в Восточной конференции и по потерянным очкам вышел на общее первое место в лиге, поскольку имеет матч в запасе и одно очко отставания от ЦСКА.

«Динамо» из латвийской столицы давно утратило все шансы на выход в плей-офф и является на данный момент худшей командой КХЛ по набранным очкам (34), потерпев 12-е поражение кряду.

Омский «Авангард» на своём льду в подмосковной Балашихе взял верх над «Адмиралом» из Владивостока — 5:2 (1:1, 3:1, 1:0).

Победу «ястребам» обеспечили точные броски Брэндона Макмиллана (12-я минута), Тэйлора Бека (25-я), Кирилла Семёнова (34-я), Сергея Широкова (39-я) и Сергея Шумакова (за 51 секунду до финальной сирены, в пустые ворота).

В составе дальневосточников авторами голов стали Кирилл Воронин (14-я минута) и Александр Мерескин (29-я).

«Авангард» (82 очка, 58 игр) выиграл у «моряков» все четыре очных поединка в нынешнем чемпионате и занимает второе место на «Востоке».

«Адмирал» отстаёт от зоны плей-офф в этой же конференции на четыре очка.

На те же четыре очка от кубковой восьмёрки на «Востоке» отстаёт хабаровский «Амур», в серии буллитов вырвавший победу в гостях у подмосковного «Витязя» — 4:3Б (1:0, 1:3, 1:0, 0:0, 1:0).

По две шайбы у хабаровчан забросили Валерий Васильев (на 40-й и 43-й минутах) и Игорь Руденков (на 9-й минуте и в серии послематчевых бросков).

Хозяева все свои три гола забили в течение 13 с половиной минут второго периода: Алексей Бывальцев отличился на 26-й минуте, Йоонас Няттинен — на 29-й, Александр Сёмин — на 39-й.

Защитник «Витязя» Егор Воронков провёл 200-й матч в КХЛ, нападающий хозяев Алексей Макеев отдал сотую результативную передачу в лиге.

«Витязь» (61 очко, 57 игр) не упускает седьмое место на «Западе», набрав одно очко в важнейшем поединке с дальневосточниками.

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