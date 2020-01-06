https://static.news.ru/photo/841bd0ce-315d-11ea-9f1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaroslav Ozana/CTK/Global Look Press

Финальный матч между сборными России и Канады на молодёжном чемпионате мира стал самой популярной игрой турнира, когда-либо транслируемой из Европы.

Средняя аудитория матча на ресурсах канадской платной телевизионной сети TSN составила 4,2 миллиона зрителей, сообщила пресс-служба холдинга.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия упустила победу над Канадой в финале МЧМ и осталась без золота. Сборная не сумела выиграть турнир, проходивший в Чехии. В финальном поединке в Остраве подопечные Валерия Брагина проиграли сверстникам из Канады — 3:4 (0:0, 2:1, 1:3).