Финальный матч между сборными России и Канады на молодёжном чемпионате мира стал самой популярной игрой турнира, когда-либо транслируемой из Европы.
Средняя аудитория матча на ресурсах канадской платной телевизионной сети TSN составила 4,2 миллиона зрителей, сообщила пресс-служба холдинга.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия упустила победу над Канадой в финале МЧМ и осталась без золота. Сборная не сумела выиграть турнир, проходивший в Чехии. В финальном поединке в Остраве подопечные Валерия Брагина проиграли сверстникам из Канады — 3:4 (0:0, 2:1, 1:3).
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