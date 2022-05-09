Сообразили на троих: как российские хоккеисты выиграли странный турнир В Санкт-Петербурге сборная сыграла с молодёжкой и белорусской командой

Фото vk.com/fhr

Сборная России по хоккею, как и национальные команды страны по остальным видам спорта, с недавнего времени вынуждена вариться в собственном соку. Российских хоккеистов отстранили от участия не только в чемпионате мира, но и в Евротуре, так что ФХР решила хоть как-то компенсировать простой и организовала турнир в Санкт-Петербурге, где сыграли всего три команды. Рассказываем подробнее о том, как это было.

Тульское превью

Сборная России собралась в конце апреля, неделю потренировалась на базе в Новогорске, а 1–2 мая провела два выставочных матча в не самом хоккейном городе страны — Туле. Соперником в обоих встречах выступил товарищ по несчастью — сборная Белоруссии. Команду так же, как и российскую, выгнали отовсюду. Тем удивительнее то, что Белорусам удалось сохранить главного тренера в лице канадца Крэйга Вудкрофта.

Выбрали Тулу, потому что губернатор любит хоккей, развивает его. Здесь новый стадион. У нашей федерации вообще сейчас такой план, чтобы сборную показать во всех регионах. Это очень важно для нас, — рассказывал глава ФХР Владислав Третьяк.

Товарищеские встречи получились весьма захватывающими, а болельщики обеспечили приличную явку и очень тёплую атмосферу на стадионе. В первой игре соперники боролись на равных в течение двух периодов, начали третью 20-минутку при счёте 2:2, а в заключительном периоде хозяева показали себя во всей красе.

Сборная России забросила целых три безответные шайбы, а один из голов на свой счёт записал голкипер Дмитрий Николаев, поразивший пустые ворота. Такие события случаются крайне редко. Вторая игра получилась более упорной: россияне долго вели со счётом 2:0, позволили сопернику восстановить равенство в третьем периоде, а в овертайме вырвали победу благодаря шайбе Марата Хайруллина.

vk.com/fhr

Петербургский триумф

После тульских матчей россияне отправилась в Санкт-Петербург на скромный турнир, в котором участвовало всего три команды. Помимо «националки», на соревнованиях выступила молодёжная сборная России, а также всё те же белорусы. Регламент у турнира был простым: каждый играл по матчу с каждым, после чего два лучших коллектива разыгрывали трофей в мегафинале.

В первом матче сборная России встретилась с молодыми соотечественниками, которые смогли серьёзно потрепать нервы старшим товарищам. Дважды в матче молодёжка вела в счёте, а окончательно восстановить равенство номинальный фаворит смог лишь за 10 минут до конца основного времени. Уже через 12 секунд «националка» вышла вперёд, а точку в матче поставил гол в пустые ворота.

В третьем матче против Белоруссии борьбы не получилось: уже к 11-й минуте сборная России вела со счётом 3:0 и до конца встречи и не увеличила преимущество, и не позволила сопернику забросить хотя бы одну шайбу.

В финале успевшие надоесть друг другу соперники встретились снова: белорусы разобрались с молодыми россиянами и завоевали право сыграть в решающем матче. Но и в четвёртый раз ничего не изменилось: победа снова ушла россиянам, которым на этот раз пришлось серьёзно потрудиться. К седьмой минуте гости повели со счётом 2:0, но к концу первого периода хозяева восстановили равенство. Решающую шайбу забросил Илья Сафонов в середине второго периода.

Титул взяли россияне, однако экстаза по этому поводу не испытывают даже самые безнадёжные ура-патриоты. Да, турнир носил статус международного, но все прекрасно понимают, что при всём уважении к сборной Белоруссии это третьесортная европейская команда, которую россияне обязаны обыгрывать в любом составе и состоянии.

vk.com/fhr

Тренерский вопрос

Странные вещи творятся с должностью главного тренера сборной России. Алексей Жамнов, который пришёл в команду осенью накануне Олимпиады-2022, нынешний сбор пропускал по непонятным причинам. Инсайдеры утверждали, что специалист отказался возглавлять команду в майских матчах, из-за чего ФХР в ближайшее время расторгнет с ним контракт. Сам специалист опроверг эту информацию и дал странный комментарий РБК.

Я ни от чего не отказывался. Перед матчами у меня был разговор с Третьяком и исполнительным директором ФХР Курбатовым. Было принято решение, что на эти игры поедет молодёжная команда. И повезёт её Зубов. Никто меня с должности не снимал, — заявил Жамнов.

Вот только молодёжку на турнир повёз Владимир Филатов, а Сергею Зубову доверили возглавить ту команду, которую все называли национальной. Так что вопросов о будущем Жамнова в российской сборной пока гораздо больше, чем ответов.