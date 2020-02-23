https://static.news.ru/photo/f7280604-565c-11ea-b0b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: КХЛ/vk.com

Основные преследователи московских «армейцев», единолично лидирующих в общей таблице регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), — петербургский СКА и казанский «Ак Барс» — выиграли свои очередные матчи.

Петербуржцы на выезде в Хельсинки уверенно разобрались с финским «Йокеритом» — 6:1 (1:1, 2:0, 3:0).

Счёт открыли «джокеры» — на 5-й минуте отличился Микко Лехтонен, однако в дальнейшем забивали только гости.

Авторами голов стали Кирилл Марченко (10-я минута), Иван Морозов (31-я), Евгений Кетов (35-я), Миро Аалтонен (49-я), Василий Подколзин (59-я) и Ярно Коскиранта (59-я, спустя 23 секунды после предыдущей шайбы).

СКА (91 очко, 61 игра) продлил победную серию в чемпионате до 11 матчей вновь до одного очка сократил отставание от ЦСКА, однако у москвичей есть лишняя игра в запасе. «Йокерит» (84 очка, 61 игра) почти наверняка финиширует третьим в таблице Западной конференции.

«Ак Барс» с серьёзными приключениями вырвал волевую победу на своей площадке у одного из аутсайдеров КХЛ минского «Динамо» — 5:4 (0:0, 1:2, 4:2).

У гостей дубль сделал Шэйн Принс (голы на 23-й и в меньшинстве на 57-й минутах), по одной шайбе забили Андрей Костицын (38-я минута) и Александр Павлович (43-я).

В составе казанцев точными бросками отметились Андрей Педан (35-я минута), Михаил Глухов (48-я), Кирилл Петров (52-я), Виктор Тихонов (54-я) и Данис Зарипов (58-я).

«Ак Барс» (91 очко, 60 игр) тоже отстаёт от ЦСКА на одно очко, но, в отличие от питерских «армейцев», имеет с москвичами поровну проведённых матчей, а потому сохраняет более высокие шансы обойти ЦСКА в борьбе за победу в регулярном чемпионате.

В предыдущем поединке «барсы» пропустили шесть шайб в Москве от «Спартака», а ЦСКА дома разгромил минское «Динамо», писал ранее NEWS.ru.