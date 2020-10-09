СКА и минское «Динамо» одержали домашние победы и продолжают погоню за ЦСКА

https://static.news.ru/photo/70216078-0a62-11eb-91c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/hcdinamoby

Петербургский СКА и минское «Динамо» продолжили погоню за лидером регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московским ЦСКА.

«Армейцы» с берегов Невы на своём льду едва не упустили победу над ХК «Сочи» — 4:3 (1:0, 1:0, 2:3).

У питерцев отличились Яков Тренин (2-я минута), Антон Бурдасов (24-я), Линден Вей (47-я) и Евгений Кетов (50-я).

Шайбы в составе южан забросили Сергей Шмелёв (на 58-й секунде третьего периода), Даниил Огирчук и Мальте Стрёмвалль (оба — на 59-й минуте, с интервалом в 53 секунды).

СКА (21 очко, 15 игр), одержав победу после двух поражений подряд, приблизился к лидирующему в таблице ЦСКА на расстояние двух очков.

Минское «Динамо» дома одолело китайский «Куньлунь Ред Стар» — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).

Победу «зубрам» принесли голы Владислава Ерёменко на 27-й минуте и Игоря Мартынова за 40 секунд до финальной сирены, в пустые ворота.

Голкипер минчан Дэнни Тэйлор отразил 24 броска соперника и отыграл «на ноль» впервые в нынешнем сезоне.

Защитник гостей Сергей Гимаев провёл 600-й матч в КХЛ.

Минское «Динамо» (19 очков, 13 игр) закрепилось на третьем месте в таблице Западной конференции.

ЦСКА ушёл в отрыв от конкурентов после сухой победы над «Динамо» в столичном дерби, ранее писал NEWS.ru.