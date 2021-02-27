Седьмой гол Овечкина в сезоне стал победным в игре с «Нью-Джерси»

https://static.news.ru/photo/03249b76-7a1e-11eb-9aea-96000091f725_660.jpg Фото: washington_capitals_official/vk.com

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принёс победу своей команде в выездном матче против «Нью-Джерси Дэвилз» — 3:2. Его шайба, заброшенная в середине второго периода, оказалась решающей.

Теперь в активе 35-летнего россиянина семь точных бросков в регулярном чемпионате. Причём по голам, забитым в гостях, Овечкин сравнялся со Стивом Айзерманом и теперь делит с ним второе место в НХЛ. У обоих по 362 точных броска. Лидером по этому показателю является Уэйну Гретцки — 402 гола на выезде.

«Вашингтон Кэпиталз» одержал третью победу подряд в регулярном чемпионате.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 26 февраля «Вашингтон» на своём льду победил «Питтсбург» 5:2. В составе хозяев результативной передачей отметился капитан Александр Овечкин, что позволило ему установить очередное достижение. Этот голевой пас стал для него 582-м в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. Таким образом, он занял единоличное 100-е место в списке лучших ассистентов в истории лиги.