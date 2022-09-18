Российские хоккеисты выступят на Кубке мира в феврале 2024 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские хоккеисты выступят на Кубке мира, который пройдет в Европе и Северной Америке в феврале 2024 года, сообщает ESPN. По информации издания, будет принят олимпийский вариант, при котором сборная РФ сыграет на турнире без флага и названия страны.

Ожидается, что в Кубке мира примут участие 10 национальных сборных, при этом две команды вылетят в квалификационном раунде, а в главном турнире сыграют восемь команд. Ожидается, что в их число войдут сборные Канады, США, Швеции, Финляндии, Чехии и команда, представляющая Россию, — говорится в сообщении.

20 августа стало известно, что хоккейные сборные России и Белоруссии пропустят все международные турниры сезона-2023. Об этом заявил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф. Он также отметил, что вопрос санкций в отношении хоккеистов-легионеров, выступающих в чемпионатах России и Белоруссии, остается на усмотрение национальных федераций.

28 февраля стало известно, что Международная федерация хоккея с шайбой (IIHF) отстранила сборные России и Белоруссии от всех международных турниров на неопределенный срок. В результате команды пропустили чемпионат мира, прошедший в Финляндии. Кроме того, Россия лишилась права на проведение МЧМ-2023, который должен был начаться в конце декабря в Новосибирске и Омске.