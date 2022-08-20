Хоккейная сборная России пропустит все турниры следующего сезона Президент IIHF Тардиф: сборные России и Белоруссии пропустят все турниры нового сезона

Фото: iihf.com

Хоккейные сборные России и Белоруссии пропустят все международные турниры сезона-2023. Об этом заявил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф. Его слова привел в своем Twitter журналист Крис Питерс.

Россия и Белоруссия по-прежнему не допускаются к соревнованиям в следующем сезоне. Решения по ним будут обновляться от сезона к сезону, — сказал Тардиф.

Он также отметил, что вопрос санкций в отношении хоккеистов-легионеров, выступающих в чемпионатах России и Белоруссии, остаются на усмотрение национальных федераций.

28 февраля стало известно, что Международная федерация хоккея с шайбой (IIHF) отстранила сборные России и Белоруссии от всех международных турниров на неопределенный срок. В результате команды пропустили чемпионат мира, прошедший в Финляндии. Кроме того, Россия лишилась права на проведение МЧМ-2023, который должен был начаться в конце декабря в Новосибирске и Омске.

Аналогичные решения были приняты ФИФА и УЕФА: российские клубы и сборные исключены из всех международных соревнований.