Овечкин признался, что однажды у него была звездная болезнь Овечкин: звездная болезнь была, когда попал в первую команду «Динамо»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Александр Овечкин

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в интервью для YouTube-канала «МЯЧ Production» признался, что у него была звездная болезнь, когда он попал в первую команду «Динамо». По его словам, справиться с этим ему помог отец.

Звездная болезнь? Был момент, когда только попал в первую команду «Динамо». Со своими сверстниками начал общаться. Когда попадаешь в команду мастеров, у тебя крыша едет. Хорошо, что со мной постоянно был мой отец, который сразу сказал: «Успокойся. Ты еще ничего не добился», — рассказал Овечкин.

Александр Овечкин является воспитанником московского «Динамо». В 2005 году он перешел в американский хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз», в составе которого выиграл Кубок Стэнли в 2018 году.

Ранее российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» заявил, что не сталкивается с русофобией в США. При этом ранее некоторые американские болельщики предлагали запретить хоккеисту въезд в страну за то, что он принял участие в товарищеском футбольном матче «Динамо» — «Амкал» в Москве.

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев объяснил, почему Овечкин не будет испытывать проблем в США. По мнению журналиста, все упирается в экономику, а «„Вашингтон“ без Овечкина не „Кэпиталз“, а нищеброды из Вашингтона».